«Выставили вором»: Шепелеву грозит иск на миллион

Программе Дмитрия Шепелева «На самом деле» грозит миллионный иск от бизнесмена Евгения Самусенко, который ранее прославился скандальной тяжбой с соседом по дому — депутатом Денисом Вороненковым, пишет «Экспресс газета». Самусенко вознамерился защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию после неудачного, по его мнению, опыта участия в шоу.

Реклама

«Меня с женой пригласили в очередной раз принять участие в программе Шепелева и изобразить историю, как будто у Милены пропало подаренное мной свадебное колье с бирманскими сапфирами на 68 каратов и бриллиантами на 22 карата стоимостью несколько сотен тысяч долларов», — рассказал бизнесмен.

Изначально Самусенко предположил, что в студии будет обсуждаться причастность к исчезновению драгоценности молодого любовника Милены — постоянного участника подобных программ Ильи Горового. Бизнесмен отметил, что гонорар за участие в шоу им заплатили небольшой.

«Только в ресторан сходить и попить хорошего винца. Если в других случаях суммы у них доходили до миллиона, нам с Миленой дали всего по 50 тыс. руб. на нос. Но я понимал, что жене, как певице, нужен пиар, и согласился во всем этом участвовать», — продолжил он.

Самусенко рассказал, что они с супругой подписали договор с производителем программы — ООО «Директ». Однако в процессе съемок все пошло не по плану.

«Полиграфолог Роман Устюжанин неожиданно спросил меня: «Действия, связанные с пропажей колье, — это ваших рук дело?» Мой ответ «нет» был абсолютно искренним. Я же знал, что колье на самом деле никуда не пропадало, и был уверен, что полиграф это подтвердит. Каково же было мое изумление, когда Устюжанин объявил, что по показаниям полиграфа мои слова — ложь», — отметил бизнесмен.

По словам предпринимателя, он и раньше подозревал, что прибор озвучивает не реальные показания, а те, которые заказывают создатели программы.

«Самое неприятное — на этом программа закончилась. Ничего возразить мне не дали. И получилось, что меня фактически выставили вором», — посетовал коммерсант.

Самусенко был на столько возмущен внезапным поворотом сюжета, что «уже хотел бить морду» редактору Шамилю.

«Что за подставу вы устроили? — сказал я ему. — За мой гонорар я и так закрывал глаза на молодого любовника и многое другое. Но 50 тысяч — это не те деньги, чтобы за них принимать на себя обвинения в краже. Быстро уберите всю эту фигню!» — «Да не волнуйтесь! — заверил меня он. — Все будет норм». Тем не менее программа вышла в эфир в том виде, в каком была снята. «Ну как мы могли убрать этот момент? — оправдывался потом Шамиль. — Это же была кульминация всей программы. Да, вы ничего не крали. Но что теперь поделать?!», — продолжил бизнесмен.

Не получив никаких предложений о денежной компенсации коммерсант был вынужден обратиться в Останкинский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Потребовал выплатить мне за нанесенный вред миллион рублей. Предоставил нотариально заверенные показания геммолога — специалиста по оценке драгоценных камней, который видел колье перед съемками и подтвердил, что его никто не крал», — сказал Самусенко.

Однако судья решила, что озвученные Устюжаниным показания полиграфа невозможно проверить на предмет соответствия действительности, и отказала в удовлетворении требований бизнесмена.

«Я уже подал апелляционную жалобу. Буду добиваться повторного рассмотрения дела другим судьей», — заключил Самусенко.

Отметивший на днях свое 37-летие телеведущий Дмитрий Шепелев в начале декабря прошлого года побывал на YouTube-шоу Ксении Собчак. В ходе интервью бывший возлюбленный и отец ребенка покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее родителей в воровстве, лжи и нежелании видеться с внуком. Кроме того, по его словам, за два года до болезни у Жанны были враждебные отношения с отцом.

В ответ на это отец исполнительницы Дмитрий Копылов обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны. По его словам, после смерти дочери более чем за более 30 млн рублей была продана ее квартира в Майами. По закону эта сумма должна была в равных долях разделена между родителями певицы и официальным опекуном ее сына Платона — Шепелевым.

«Мы с женой Ольгой отказались от доли в пользу внука, но с жестким условием, что деньги никто трогать не будет до 18-летия Платона. Вы сами понимаете — курс каждый год растет, плюс доход в виде процентов. В общем, к тому времени парень бы спокойно купил не только квартиру, но и машину, и даже дом», — заявил Копылов в беседе с изданием «СтарХит».