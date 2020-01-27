«Была за рулем»: что известно о пропаже Натальи Андрейченко

В Мексике ищут пропавшую звезду советских фильмов «Мэри Поппинс, до свидания» и «Военно-полевой режим» Наталью Андрейченко. Об этом сообщил пиар-директор заслуженной артистки России через ее личную страницу в Instagram.

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«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 15.00, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон… (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем», — написал Ян Трунцев.

Он призвал всех располагающих любой информацией о местонахождении Андрейченко позвонить по указанному в посте номеру телефона. Также пиар-директор звезды поблагодарил ее подругу за оперативную связь и сообщил, что они начинают обзванивать окрестные больницы.

«Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим», — пообещал представитель Андрейченко.

В комментариях к записи он сообщил, что с бывшим мужем Максимом Дунаевским и дочерью Настасьей Шелл актриса в последний раз общалась в пятницу, за сутки до пропажи. Возможности связаться с соседями Андрейченко у ее близких нет в связи с отсутствием их контактов.

«Ее дом находится в очень удаленном районе, где практически безлюдно», — сказал Трунцев.

Позднее он опубликовал в Instagram знаменитости пост с новостью о жуткой аварии вблизи города Тулум, которая произошла в один день с пропажей Андрейченко. Согласно порталу Riviera Maya News, управлявшая автомобилем женщина на полной скорости врезалась в грузовик и получила тяжелые увечья. Пиар-директор актрисы попросил подписчиков помочь разобраться в этой новости и через 20 минут после публикации удалил запись.

По словам Трунцева, в последнее время он почти ежедневно созванивался с актрисой, обсуждая предстоящий проект. Поэтому внезапное молчание Андрейченко очень обеспокоило всю команду, передает телеканал «360».

«Наталья накануне болела. Она плавала в бассейне, и у нее поднималась температура. Она простудила ухо, и из-за этого произошло воспаление, и она пила антибиотики. Она мне об этом говорила. Марэт сказала, что она уехала на машине за рулем. Больше на связь не выходила, это очень странно с учетом того, что она плохо себя чувствовала», — рассказал Трунцев.

Представитель знаменитости добавил, что пытается связаться с ее 38-летним сыном Дмитрием Дунаевским, проживающим в Швейцарии.

«Я не могу дозвониться до ее сына по тому номеру, который у меня есть, чтобы узнать хоть какую-то информацию. У меня есть телефон ее помощника в Мексике, и он ответил, что он на выходных. Сегодня понедельник, но у него рабочий день из-за разницы в восемь часов еще не наступил», — отметил он.

Актриса уже более 10 лет проживает в собственной резиденции на курорте Ривьера-Майя на берегу Карибского моря. В одном из интервью она признавалась, что влюбилась в природу и энергию местных жителей, которые «в отличие от русских топора за пазухой не носят».