Кино о плохих парнях: какие фильмы смотрят американцы

Фильм «Плохие парни навсегда» вновь стал лидером американского проката

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Кадр из фильма «Плохие парни навсегда» (2020) Кадр из фильма «Плохие парни навсегда» (2020)
Кадр из фильма «Плохие парни навсегда» (2020)

Кадр из фильма «Плохие парни навсегда» (2020)

Columbia Pictures Corporation
Очередная победа комедийного боевика «Плохие парни навсегда», несгибаемость основного фаворита «Оскара-2020» «1917» и продолжающийся крах нового фильма с Робертом Дауни-младшим в главной роли: «Газета.Ru» представляет традиционный обзор американского бокс-офиса.

Лидером американского бокс-офиса от 24-26 января — как и неделей ранее — стал комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. В ходе вторых для себя выходных на домашнем рынке лента заработала $34 млн, упав всего на 46% после сильного дебюта. Общемировая касса фильма на данный момент выглядит еще внушительнее — она составляет $215,6 млн. К слову, — если, конечно, говорить не об американских, традиционно прибыльных зрителях — особо порадовали создателей ленты россияне: в нашей стране проект дебютировал внушительными $4,7 млн.

На второй строчке расположилась военная драма «1917», которую уже совсем скоро должны назвать лучшим фильмом на «Оскаре-2020». Монументальное творение Сэма Мендеса, снятое как будто бы одним кадром, уменьшило кассу всего на 28% по сравнению с предыдущим уикендом (что вполне объяснимо — ажиотаж вокруг картины и не думает спадать, если не наоборот), выручив $15,8 млн. В общей сложности на счету главного фаворита премии Американской киноакадемии прямо сейчас $200,5 млн. В России лента, кстати, выйдет только на стартовавшей неделе.

Замкнул тройку лидеров семейный фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», который продолжает терпеть крах в прокате. В ходе отчетных трех дней картина, главную роль в которой исполнил звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший, заработала всего $12,5 млн, и теперь суммарная касса фильма составляет $91 млн. При этом на производство картины было потрачено аж $175 млн.

Четвертым стал новичок прошедшего уикенда — криминальный боевик «Джентльмены» с внушительным актерским составом (а если быть точным, то Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэмом, Колином Фарреллом и Хью Грантом). В США проект стартовал с $11 млн, тогда как в сумме к позднему вечеру 26 января по московскому времени выручил по миру $33,5 млн.

На пятом месте расположился блокбастер «Джуманджи: Новый уровень» — $7,9 млн на седьмой неделе при совсем уж мизерных 19% падения. Общая касса приключенческого боевика на данный момент составляет $737,4 млн. При этом первая часть серии («Джуманджи» 1995 года с Робином Уильямсом тут держим лишь в уме, не учитывая в подсчетах), вышедшая в 2017-м, собрала $962,1 млн — ее сиквел данное достижение, конечно же, уже не повторит.

Шестым финишировал еще один дебютант — триллер «Няня» с Финном Вулфардом в главной роли. Картина, бюджет которой составил всего $14 млн, стартовала с $7,3 млн (а ее общие сборы сейчас равны $8,1 млн).

Седьмая строчка по итогам последнего уикенда января 2020-го досталась фантастическому боевику «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Очередной представитель культовой франшизы выручил за минувшие киновыходные $5,2 млн, доведя свою суммарную кассу до отметки в $1,046 млрд.

Наконец, места с восьмого по десятое между собой разделили историческая драма «Маленькие женщины», в основу которой лег одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах (фильм, как известно, получил сразу шесть номинаций на «Оскар», включая самую главную),

экранизация одноименного бестселлера «Просто помиловать» и...

детективная комедия «Достать ножи» от создателя «Кирпича» и «Последних джедаев» Райана Джонсона. Заработали за 24-26 января они соответственно $4,7 млн (пятые выходные), $4,1 млн (тот же пятый уикенд) и $3,7 млн (девятый).