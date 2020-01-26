Кино о плохих парнях: какие фильмы смотрят американцы

Лидером американского бокс-офиса от 24-26 января — как и неделей ранее — стал комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. В ходе вторых для себя выходных на домашнем рынке лента заработала $34 млн, упав всего на 46% после сильного дебюта. Общемировая касса фильма на данный момент выглядит еще внушительнее — она составляет $215,6 млн. К слову, — если, конечно, говорить не об американских, традиционно прибыльных зрителях — особо порадовали создателей ленты россияне: в нашей стране проект дебютировал внушительными $4,7 млн.

На второй строчке расположилась военная драма «1917», которую уже совсем скоро должны назвать лучшим фильмом на «Оскаре-2020». Монументальное творение Сэма Мендеса, снятое как будто бы одним кадром, уменьшило кассу всего на 28% по сравнению с предыдущим уикендом (что вполне объяснимо — ажиотаж вокруг картины и не думает спадать, если не наоборот), выручив $15,8 млн. В общей сложности на счету главного фаворита премии Американской киноакадемии прямо сейчас $200,5 млн. В России лента, кстати, выйдет только на стартовавшей неделе.

Замкнул тройку лидеров семейный фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», который продолжает терпеть крах в прокате. В ходе отчетных трех дней картина, главную роль в которой исполнил звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший, заработала всего $12,5 млн, и теперь суммарная касса фильма составляет $91 млн. При этом на производство картины было потрачено аж $175 млн.

Четвертым стал новичок прошедшего уикенда — криминальный боевик «Джентльмены» с внушительным актерским составом (а если быть точным, то Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэмом, Колином Фарреллом и Хью Грантом). В США проект стартовал с $11 млн, тогда как в сумме к позднему вечеру 26 января по московскому времени выручил по миру $33,5 млн.

На пятом месте расположился блокбастер «Джуманджи: Новый уровень» — $7,9 млн на седьмой неделе при совсем уж мизерных 19% падения. Общая касса приключенческого боевика на данный момент составляет $737,4 млн. При этом первая часть серии («Джуманджи» 1995 года с Робином Уильямсом тут держим лишь в уме, не учитывая в подсчетах), вышедшая в 2017-м, собрала $962,1 млн — ее сиквел данное достижение, конечно же, уже не повторит.

Шестым финишировал еще один дебютант — триллер «Няня» с Финном Вулфардом в главной роли. Картина, бюджет которой составил всего $14 млн, стартовала с $7,3 млн (а ее общие сборы сейчас равны $8,1 млн).

Седьмая строчка по итогам последнего уикенда января 2020-го досталась фантастическому боевику «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Очередной представитель культовой франшизы выручил за минувшие киновыходные $5,2 млн, доведя свою суммарную кассу до отметки в $1,046 млрд.

Наконец, места с восьмого по десятое между собой разделили историческая драма «Маленькие женщины», в основу которой лег одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах (фильм, как известно, получил сразу шесть номинаций на «Оскар», включая самую главную),

экранизация одноименного бестселлера «Просто помиловать» и...

детективная комедия «Достать ножи» от создателя «Кирпича» и «Последних джедаев» Райана Джонсона. Заработали за 24-26 января они соответственно $4,7 млн (пятые выходные), $4,1 млн (тот же пятый уикенд) и $3,7 млн (девятый).