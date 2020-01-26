«Заразили меня вирусом»: Екатерина Волкова о смертельной болезни

«Я лучше умру»: Екатерина Волкова о борьбе с гепатитом C

Во время переливания крови, которое пришлось сделать актрисе Екатерине Волковой после искусственных родов, ее заразили смертельным вирусом. Болезнь стала причиной отстранения ее супруга, боявшегося, что Волкова может передать ему заболевание через средства личной гигиены или столовые приборы. По словам самой артистки, речь идет о гепатите С.

Актриса Екатерина Волкова рассказала в интервью телеведущей Лере Кудрявцевой, как ее заразили смертельным вирусом после искусственных родов, которые пришлось провести во время съемок в Чехии.

«Я вышла замуж за Сергея Члиянца, у нас зародилась семья, я забеременела. В этот период меня утвердил на главную роль в «КГБ в смокинге» Олег Фомин. Профессия у нас сложная, много перелетов, особенно если учесть резус-фактор отрицательный», — сообщила она.

Перелеты негативно сказались на состоянии Волковой, и после приземления в Чехии для съемок в замке у озера ей стало плохо во время завтрака.

«Я встала и на белом чехле увидела кровь. У меня была паника: «Я потеряла ребенка!» И меня отвезли на скорой помощи в больницу. И месяц врачи боролись за жизнь ребенка. Сначала врачи ставили шанс 80%», — поделилась она.

Актриса находилась «в полном покое», лежала под капельницей, ее состояние сопровождалось сильными болями.

«Речи о съемках вообще не могло быть. Все эти прогнозы, проценты — были не в пользу ребенка. Началось воспаление матки. Это было уже опасно. И врачи приняли решение сделать искусственные роды», — сказала Волкова.

После искусственных родов у нее случилась сильная кровопотеря, медикам не удавалось остановить кровь.

«Я была на грани жизни и смерти, и мне сделали переливание крови. И заразили меня вирусом гепатит C», — призналась артистка.

По словам 45-летней актрисы, после этого супруг стал от нее «шарахаться», так как считал ее смертельно больной. Она почувствовала, что тот отдаляется, когда муж начал спрашивать, пользовалась ли она его столовыми приборами и средствами личной гигиены.

«Мне стало очень одиноко и страшно. Больше всего страшно, что я оставлю дочь без матери. И всегда мне это страшно. Именно за детей больше, не за себя. Я стала остро ощущать, что он от меня боится заразиться», — заявила Волкова со слезами на глазах.

Из-за такого отношения со стороны мужчины актриса «замкнулась в себе и переживала». В какой-то момент ситуация стала «невыносимой», и она решила уйти.

Говоря о своей болезни, Екатерина объяснила, что ее течение проходит «бессимптомно».

«Просто при анализе биохимии у тебя показывается вирус. Вирусоносительство… То есть у меня есть вирус — но он никак не передается, только через кровь», — сказала Волкова.

Актриса подчеркнула, что после того как у нее был диагностирован гепатит С, она родила двоих детей, у которых нет следов заболевания вирусом.

Артистка также подчеркнула, что соблюдает определенные ограничения по диете, не употребляет алкоголь, не ест жареного и жирного.

«Но я, на самом деле, не могу так жить. Я лучше умру раньше, но буду жить полноценно», — добавила она, смеясь.

Причиной произошедшего Волкова назвала свой отрицательный резус-фактор, который вступил в конфликт с плодом в организме.

«Это было самое больное физически в моей жизни. Любые роды можно всегда пережить, потому что ты знаешь, во имя чего эти адские боли. Потому что рождается на свет человек, и у тебя все боли сразу забываются. А тут этого не случилось, поэтому боль душевная и физическая невыносимые», — призналась она.

С потерей ребенка, подчеркнула она, закончился и их брак с Члиянцем.