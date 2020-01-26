«Заразили меня вирусом»: Екатерина Волкова о смертельной болезни

Актриса Екатерина Волкова рассказала в интервью телеведущей Лере Кудрявцевой, как ее заразили смертельным вирусом после искусственных родов, которые пришлось провести во время съемок в Чехии.

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«Я вышла замуж за Сергея Члиянца, у нас зародилась семья, я забеременела. В этот период меня утвердил на главную роль в «КГБ в смокинге» Олег Фомин. Профессия у нас сложная, много перелетов, особенно если учесть резус-фактор отрицательный», — сообщила она.

Перелеты негативно сказались на состоянии Волковой, и после приземления в Чехии для съемок в замке у озера ей стало плохо во время завтрака.

«Я встала и на белом чехле увидела кровь. У меня была паника: «Я потеряла ребенка!» И меня отвезли на скорой помощи в больницу. И месяц врачи боролись за жизнь ребенка. Сначала врачи ставили шанс 80%», — поделилась она.

Актриса находилась «в полном покое», лежала под капельницей, ее состояние сопровождалось сильными болями.

«Речи о съемках вообще не могло быть. Все эти прогнозы, проценты — были не в пользу ребенка. Началось воспаление матки. Это было уже опасно. И врачи приняли решение сделать искусственные роды», — сказала Волкова.

После искусственных родов у нее случилась сильная кровопотеря, медикам не удавалось остановить кровь.

«Я была на грани жизни и смерти, и мне сделали переливание крови. И заразили меня вирусом гепатит C», — призналась артистка.

По словам 45-летней актрисы, после этого супруг стал от нее «шарахаться», так как считал ее смертельно больной. Она почувствовала, что тот отдаляется, когда муж начал спрашивать, пользовалась ли она его столовыми приборами и средствами личной гигиены.

«Мне стало очень одиноко и страшно. Больше всего страшно, что я оставлю дочь без матери. И всегда мне это страшно. Именно за детей больше, не за себя. Я стала остро ощущать, что он от меня боится заразиться», — заявила Волкова со слезами на глазах.

Из-за такого отношения со стороны мужчины актриса «замкнулась в себе и переживала». В какой-то момент ситуация стала «невыносимой», и она решила уйти.

Говоря о своей болезни, Екатерина объяснила, что ее течение проходит «бессимптомно».

«Просто при анализе биохимии у тебя показывается вирус. Вирусоносительство… То есть у меня есть вирус — но он никак не передается, только через кровь», — сказала Волкова.

Актриса подчеркнула, что после того как у нее был диагностирован гепатит С, она родила двоих детей, у которых нет следов заболевания вирусом.

Артистка также подчеркнула, что соблюдает определенные ограничения по диете, не употребляет алкоголь, не ест жареного и жирного.

«Но я, на самом деле, не могу так жить. Я лучше умру раньше, но буду жить полноценно», — добавила она, смеясь.

Причиной произошедшего Волкова назвала свой отрицательный резус-фактор, который вступил в конфликт с плодом в организме.

«Это было самое больное физически в моей жизни. Любые роды можно всегда пережить, потому что ты знаешь, во имя чего эти адские боли. Потому что рождается на свет человек, и у тебя все боли сразу забываются. А тут этого не случилось, поэтому боль душевная и физическая невыносимые», — призналась она.

С потерей ребенка, подчеркнула она, закончился и их брак с Члиянцем.