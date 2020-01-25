«Ветераны конкурса»: кто стал наставником «Голос. Дети»

Наставниками нового седьмого сезона вокального проекта «Голос. Дети» станут рэпер Баста, певица Полина Гагарина и заслуженный артист России Валерий Меладзе, сообщается в пресс-релизе Первого канала.

«Красные кресла-вертушки на этот раз займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Все трое — ветераны конкурса. Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте, и только для Полины Гагариной это будет дебют», — уточнили в пресс-службе.

До этого Баста уже пробовал себя в качестве наставника в пятом сезоне «Голос. Дети». В свою очередь для Меладзе это уже четвертое участие: он выступал в этой роли в четвертом, пятом и шестом сезонах.

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Также стало известно, что в новом выпуске вместе с бессменным ведущим Дмитрием Нагиевым предстанет актриса Агата Муцениеце, которая уже выступала в этой роли в 2018 году.

Отмечается, что приемная комиссия «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших на конкурс заявок. Около 800 претендентов были приглашены на очные кастинги в Останкино, а к первому этапу проекта — «слепым прослушиваниям» — допущены всего 110 юных вокалистов. В их числе оказались и те певцы, которые не успели выйти на сцену в прошлом году, поскольку наставники к тому моменту уже набрали команды.

В кастинге приняли участие молодые исполнители из Арзамаса, Барнаула, Белгорода, Йошкар-Олы, Калуги, Климовска, Кондрово, Красногорска, Красноярска, Махачкалы, Москвы, Новосибирска, Ногинска, Оренбурга, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Севастополя, Челябинска и других городов России. Кроме того, на сцену выйдут вокалисты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Канады, Казахстана, Латвии, Турции, Узбекистана, Украины и Финляндии.

В прошлом году наставниками «Голос. Дети», помимо Валерия Меладзе, были Пелагея и Светлана Лобода. В итоге победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. После обнародования результатов голосования девочка подверглась массовой травле в социальных сетях. Ее заподозрили в накрутке голосов — она набрала 56,5% голосов, более чем в два раза опередив ближайшего конкурента Ержана Максима. Первый канал принял решение провести расследование, в ходе которого подозрения подтвердились.

В отчете было сказано, что проведенный аудит выявил факт произошедшей «массированной автоматизированной отправки СМС» в поддержку одного из участников проекта, а именно — Микеллы.

«Специалисты Group-IB провели независимое техническое исследование, и его результаты не предназначены для того, чтобы делать обвинительные выводы в сторону кого-либо из участников проекта «Голос.Дети». Group-IB категорически против использования данных из отчета для оценки этической стороны вопроса или обвинений, направленных на детей или их родителей», — говорилось в документе компании, оказавшемся в распоряжении «Газеты.Ru».

За свою победу, согласно правилам конкурса, Абрамова получила сертификат на запись дебютной песни, а также карту, на которой числилась сумма в 1 млн рублей. Сразу после объявления ее победительницей шестого сезона «Голос. Дети» Микелла передала денежный приз, полученный от организаторов конкурса, на благотворительность.

Через месяц в эфире Первого канала был показан спецвыпуск шоу, по итогам которого победителями были признаны все участники финала. Вскоре с публичным заявлением выступила и сама Микелла. Дочь Алсу, в частности, призналась, что «Голос» исполнил ее большую мечту — выйти на сцену.