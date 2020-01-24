Падение гиганта: Disney и Sony разделят прокат в России

С 1 февраля 2020 года кинопрокатная компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) прекратит свое существование, говорится в пресс-релизе. Теперь дистрибуцией фильмов всех студий, принадлежащих The Walt Disney Company, займется ООО «Дисней Студиос». Проекты компании Sony будет прокатывать ООО «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг».

Отмечается, что новое подразделение Disney будет представлять на российском рынке фильмы производства The Walt Disney Studios, The Walt Disney Animation, Disney и Pixar, Marvel Studios и Lucasfilm, а также фильмы 20th Century Studios, Searchlight и других студий, вошедших в состав Walt Disney Company в результате покупки части активов компании Fox.

Руководить направлением маркетинга ООО «Дисней студиос» будет Елена Бродская. Отдел дистрибуции возглавит Вадим Смирнов.

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Более подробный комментарий в пресс-службах обеих компаний предоставить отказались.

Disney и Sony уже прислали кинотеатрам отдельные договоры на прокат фильмов, хотя до сих пор у них был общий договор, передает «Ведомости». Согласно источникам, их совместное предприятие распалось, поскольку Disney стала бы гораздо более мощным партнером, и это могло бы сказаться на продвижении картин Sony.

По данным «Бюллетеня кинопрокачика», в 2019 году касса фильмов WDSSPR выросла на треть до 20,4 млрд рублей при росте всего российского кинорынка только на 10%. В прошлом году на WDSSPR пришлось 36,8% кинокассы в России, из которых 25,8% пришлось на Disney, 11% — на Sony Pictures.

Генеральный директор »Уолт Дисней компани СНГ» Кахабер Абашидзе, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что в десятку самых кассовых релизов на территории России и СНГ входят сразу шесть фильмов Disney. При этом первое место уже много лет удерживает «Аватар».

Участники рынка также уточнили, что прекращение совместно существования Disney и Sony связано co сделкой по покупке The Walt Disney Company части активов 21st Century Fox, которая была закрыта в марте 2019 года. По данным СМИ, сумма сделки составила $71,3 млрд.

В 2020 году ООО «Дисней Студиос» представит на российском рынке более двадцати фильмов. В их число входят приключенческие хиты Disney «Мулан» и «Круиз по джунглям», совместные проекты с Pixar «Вперед» и «Душа», блокбастеры Marvel «Черная Вдова» и «Вечные», фильмы 20th Century Studios «King's Man: Начало» и «Смерть на Ниле», триллер «Женщина в окне» (Searchlight) и другие другие.

О совместном продвижении своих фильмов на отдельных рынках Disney и Sony договорились в 2006 году. До 2018 года WDDSPR возглавлял Антон Сиренко, затем он занял должность гендиректора «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг». На его место пришел Илья Федяев.

По итогам 2019 года проекты Disney собрали в прокате более $10 млрд, установив рекорд: ранее ни одной студии не удавалось заработать за год столь много. Компания обновила собственный же результат — в 2016-м она выручила по миру в общей сложности $7,6 млрд, писал Deadline.

Наиболее успешными проектами Disney в прошлом году стали последняя часть «Мстителей», которой удалось добиться статуса самой кассовой ленты в истории кинематографа ($2,8 млрд, при этом наиболее прибыльным фильмом в истории США до сих пор остается блокбастер «Звездные войны: Пробуждение силы»), новый «Король Лев» ($1,66 млрд), «Капитан Марвел» ($1,13 млрд), «История Игрушек 4» ($1,07 млрд), «Аладдин» Гая Ричи ($1,05 млрд) и «Холодное сердце 2» ($920 млн).