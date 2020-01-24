Плейлист недели: Хейли Уильямс, Мицки и The Weekend

Что послушать: 7 лучших песен и клипов недели по версии «Газеты.Ru»
The Weekend — «Blinding Lights»
Самый обсуждаемый клип недели — «Blinding Lights» The Weekend, в котором музыкант сходит с ума по-джокеровски: в нем канадец с окровавленным ртом гоняет на тачке по ночному город, забегает в казино, много танцует и зловеще смеется. Предыдущий релиз Абеля «My Dear Melancholy» вышел в марте прошлого года.
Мицки — «Cop Car»
Мицки вернулась с первым синглом с момента выхода ее последнего альбома «Be the Cowboy» — и это не привычный инди-рок с синтезаторами, а серьезный и очень зловещий гранж, в котором певица спела об изменчивом любовнике. Композиция стала саундтреком к хоррору «Няня», премьера которого состоялась на кинофестивале «Сандэнс».
Билли Айлиш — «everything i wanted»
Билли Айлиш выпустила клип на самую грустную песню прошлого года — «everything i wanted». Исполнительница посвятила композицию своему брату Финнеасу О'Коннеллу, соавтору ее музыки. И, судя по видеоряду, за него певица готова идти и в огонь и в воду (в прямом смысле слова): «Финнеас — мой брат и мой лучший друг. Обстоятельства неважны, мы всегда будем друг у друга и всегда будем рядом, чтобы поддержать друг друга», — говорится в начале видео.
Porches — «Do U Wanna»
Аарон Мейн, отметившийся на последнем микстейпе Blood Orange (Дев Хайнс), выпустил песню «Do U Wanna» в рамках синти-поп проекта Porches. Вместе с ней вышел клип, в котором певец танцует вместе со своим психотерапевтом. Мейн также анонсировал новый альбом «Ricky Music», в его записи приняли участие Mitski, Zsela и вышеупомянутый Хайнс. Ранее Мейн представил бонус-трек под названием «rangerover».
Джейми Айзек и Nosaj Thing — «Next to Me»
Пару лет назад лондонский музыкант и продюсер Джейми Айзек записывал песни на стыке джаза и электроники, но теперь решил немного поменять звучание. Его новый трек — «Next to Me», созданный совместно с давним коллаборатором Кида Кади Nosaj Thing, — это шаг в сторону поп-музыки, но увы, достаточно заурядной.
Хейли Уильямс — «Simmer»
Вокалистка Paramore Хейли Уильямс выпустила дебютную сольную песню о тревожности «Simmer». Вместе с ней вышел и клип, в котором певица спасается от своего преследователя. Композиция войдет в альбом «Petals For Armor», релиз которого состоится 8 мая.