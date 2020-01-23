«Сетевые праведники»: в Думе отреагировали на травлю Любимовой

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, член фракции «Справедливая Россия» Елена Драпеко прокомментировала для «Газеты.Ru» жесткую критику в отношении нового министра культуры Ольги Любимовой, развернувшуюся в социальных сетях.

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«Я считаю, что это глупость, понимаете. Хотя мы все должны понимать, что все, что мы на заборе написали когда-нибудь станет известно. Я думаю, что когда она так выступала то, естественно, не думала ни о какой должности чиновничьей — она из нашей художественной среды, достаточно вольготной и достаточно свободной в своих проявлениях», — сказала она.

Драпеко подчеркнула, что у нее «нет никаких претензий по этой части» к новой главе ведомства и добавила, что «те, кто хотят плюнуть хоть в кого-нибудь, всегда найдут повод».

«Фигура министра культуры — очень знаковая для страны. И если бы был кто-то из наших великих — наверное, травля была бы тоже, но другая. А тут они по мелочи привязываются. Потому что на самом деле про нее сказать плохого ничего серьезного нельзя. За ней нет негатива, поэтому и выкапывают столетней давности информацию», — отметила Драпеко.

Критику пользователей соцсетей вызвала запись Любимовой в Livejournal от 2008 года, в которой та признавалась, что «не переносит оперу, балет и классическую музыку», выражала скепсис относительно общепризнанных шедевров мирового искусства и архитектуры, а также выражала сожаление в связи с потерянным временем при посещении европейских и российских музеев.

О реакции на подобное заявление от будущего министра культуры также высказалась в своем Telegram-канале депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Наблюдаю, как интернетные копатели (прям как археологи) нашли в соцсетях старые странички нового министра культуры РФ Ольги Любимовой, которые она вела 10 лет назад — когда еще, наверное, как и все мы, не думала о карьере и не знала, что каждый текст или личное фото могут легко использовать против тебя же. А теперь «сетевые праведники» устроили ей травлю за обычные житейские посты», — написала она.

Поклонская призналась, что ситуация вокруг Любимовой напомнила ей о публикации в 2014 году ее собственных старых снимков со страницы в социальной сети «Одноклассники».

«Снимки были личные, неформальные — ну, у каждого такие есть. И когда я стала прокурором Крыма, полетели скандальные заголовки, посыпались эти кадры... Стали писать: «Понятно, почему ее сделали прокурором». Конечно, намекали на постельные отношения», — отметила она.

Она также добавила, что сильно переживала из-за появившегося в то же время прозвища «Няш-Мяш», а также ее шаржей в стиле манги.

«Вот в такое время мы теперь живем: интернет помнит все наши слова, невинные выходки в молодости. С этим просто нужно смириться и жить дальше. Когда на каждого есть, смешно сказать, компромат, чего пенять на другого?» — подчеркнула Поклонская.

Она также обратила внимание критиков Любимовой на то, что среди их собственных записей и фотографий в социальных сетях можно «нарыть много чего интересного» и пообещала, что «все это всплывет наружу», когда те займут крупную должность в будущем.

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил новый кабинет министров 21 января 2020 года, возглавлявшая ранее департамент кинематографии Ольга Любимова заняла должность министра культуры.

Ее дед, Николай Любимов, известен как переводчик с французского и испанского языков, в его переводе в СССР были изданы такие тексты мировой художественной классики, как «Декамерон» Джованни Бокаччо, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля Сервантеса, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле, «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера и многие другие.

Отец министра, ректор Высшего театрального училища им. Щепкина Борис Любимов, кавалер Ордена Почета, Ордена Дружбы, а также Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, известен как один из ведущих театроведов страны — ему принадлежат более 500 научных трудов, посвященных истории театра, а также Русской православной церкви и религиозно-философской общественной мысли.