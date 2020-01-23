Рисовка для фанатов: из «Ведьмака» сделают аниме

Netflix подтвердил слухи о том, что в настоящее время идет работа над новой историей о Ведьмаке. Согласно публикации в Twitter онлайн-платформы, это будет аниме-фильм под названием «Ведьмак: Кошмар волка».

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Разработкой займутся шоураннер сериала по «Ведьмаку» Лорен Шмидт Хиссрич и сценарист третьего эпизода шоу Бо Демайо. Также известно, что съемочный процесс ляжет на плечи южнокорейской анимационной студии Studio Mir.

Эта команда известна своей работой над мультсериалом «Легенда о Корре» — продолжением аниме «Аватар: Легенда об Аанге».

Судя по реакции поклонников франшизы в Twitter, эта идея им не кажется хорошей. Многие, напротив, считают, что таким образом создатели «убивают» героя.

«Почему бы не сделать анимационный сериал? В чем проблема, у вас же есть время и деньги. Почему фильм? Вы же понимаете, что история Ведьмака не может быть рассказана за 2 часа», «Никогда бы не подумал, что прочту в одном предложении слова «аниме» и «Ведьмак», «Сердце фаната плачет. Покойся с миром, Ведьмак», «Ведьмак» был великолепен, но вы не смогли остановить себя и не испортить то хорошее, что всем понравилось. Кто это будет смотреть? Я знаю, что я и все мои друзья не будем. Прекратите эту ерунду и сконцентрируйтесь на сериале».

Новости о готовящемся аниме появились на фоне недавно выложенного отчета Netflix, согласно которому «Ведьмак» стал самым популярным сериалом платформы, а также обогнал по этому показателю «Мандалорца» от Disney+. За четыре недели, прошедшие после премьеры, сериал посмотрели 76 млн зрителей.

Ранее сообщалось о том, что во втором сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix появятся персонажи относящиеся к сексуальным меньшинствам. Об этом рассказала шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич, отвечая на вопросы пользователей портала Reddit. Отмечалось, что вместе с ЛГБТ-героями, поклонников ждут новые чудовища и представители других народов вселенной «Ведьмака».

«Да, у нас будет репрезентация», — подчеркнула Хиссрич.

В конце 2019 года шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич раскрыла некоторые детали продолжения фэнтезийного сериала. По ее словам, первый сезон следует воспринимать как вводный, поскольку в нем было «очень много строительных блоков, и речь шла о создании мира и раскрытии персонажей».

«Во втором сезоне сюжет раскроется полностью, персонажи начнут встречаться друг с другом: иногда они будут ладить, иногда — нет. Все те вещи, о которых вы едва слышали в первой части, начнут подниматься на поверхность в продолжении, — цитирует Хиссрич портал DigitalSpy. — Таким образом, повествование станет немного более интенсивным и, возможно, чуть более сфокусированным и увлеченным путешествиями».

Напомним, что премьера шоу состоялась 20 декабря 2019 года. Согласно исследованию компании Parrot Analytics, за короткий срок «Ведьмак» стал популярнейшим сериалом в соцсетях США. Соответствующий рейтинг был сформирован исходя из так называемой «шкалы спроса» (лайки, ожидания, отзывы и упоминания проекта на разных платформах — «Газета.Ru»).

Фэнтезийный сериал обогнал на 2 млн пунктов «выражения спроса» (115 против 117) флагманский проект стримингового сервиса Disney+ «Мандалорец» по вселенной культовой франшизы «Звездные войны».

Кроме того, «Ведьмак» обогнал триумфатора предыдущего месяца — третий сезон шоу «Очень странные дела», который вышел летом 2019 года. До появления столь серьезного конкурента как «Ведьмак», сериал про отважных американских подростков, противостоящих чудовищам Обратной стороны, был лидером в списке самых популярных шоу Netflix.