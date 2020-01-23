Копы и наркоторговцы: на что пойдут в США

Лидером американского проката по итогам 24-26 января вторую неделю подряд станет комедийный боевик «Плохие парни навсегда». На этот раз третьей части франшизы о двух отчаянных полицейских в лице Уилла Смита и Мартина Лоуренса прогнозируют сборы в районе $32 млн. В свои стартовые выходные картина заработала $56,8 млн. По сюжету двум бывшим напарникам, один из которых ушел в частный сыск, а второй столкнулся с кризисом среднего возраста, придется забыть старые обиды и выступить заодно, чтобы дать отпор наемнику из Албании, который решил отомстить за убийство своего брата.

Согласно прогнозам экспертов, фильм Сэма Мендеса «1917» также сохранит свои позиции, заняв вторую строчку. Картина об одном дне из жизни британской армии и двух солдат в третий год Первой мировой войны, получившая сразу десять номинаций на «Оскар-2020», принесет своему создателю еще $15 млн. Таким образом, ее общая касса составит $103 млн.

Не улучшит результат и новинка минувшей недели — «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». В грядущий уикенд фильм может заработать всего $14,5 млн. В фильме роль доктора, понимающего язык животных, впервые сыграл не привычный уже в этом образе Эдди Мерфи, а Роберт Дауни-младший (рейтингу ленты это, увы, не помогло). В центре сюжета — потерявший интерес к жизни врач, который по заданию королевы отправляется в путешествие на мистический остров в компании животных. Последних в оригинале озвучили Том Холланд, Эмма Томпсон, Рэйф Файнс, Селена Гомес и другие звезды.

Премьера недели — криминальный боевик «Джентльмены» с мощнейшим актерским составом (Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэмом, Колином Фарреллом и Хью Грантом) — финиширует на четвертой строчке. Согласно предварительным прогнозам, лента о влиятельном наркодилере, который решает уйти из нелегального бизнеса, заработает $9,8 млн.

Пятое место, предположительно, займет еще одна новинка проката — триллер «Няня» с Финном Вулфардом в главной роли. В стартовые выходные картина соберет в прокате около $9 млн.

С четвертого на шестое место опустится старожил кинотеатров — «Джуманджи: Новый уровень». На седьмой неделе новая часть франшизы из 90-х о мистической игре, которая перемещает игроков в дикие джунгли может продемонстрировать результат в районе $7,2 млн. Таким образом, домашняя касса приблизится уже к $280 млн.

В свои шестые выходные девятая часть главной космической саги последних сорока лет «Звездные войны: Скайуокер. Восход» может принести своим создателям еще $5,2 млн.

Наконец, замкнет топ-8 американского бокс-офиса вторая режиссерская работа Греты Гервиг «Маленькие женщины», в основу которой лег одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах. На пятой неделе проката картина выручит еще $5 млн.