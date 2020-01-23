Лягушонок Пепе, Чечня и Netflix: что покажут на фестивале «Сандэнс»

«Ширли» («Shirley»), Жозефин Декер

В 2018 году Жозефин Декер представила на фестивале «Сандэнс» экспериментальную драму «Мадлен Мадлен» — и хотя картина пролетела мимо всех номинаций, ее всячески хвалили за рождение нового киноязыка с элементами иммерсивного театра. В этом году постановщица привезла в Парк-сити триллер «Ширли» с Элизабет Мосс и Майклом Сталбаргом в главных ролях. По сюжету супружеская пара переезжает к семье профессора литературы и писательницы и становится свидетелем их странных отношений.

close Кадр из фильма «Ширли» (2020) Кадр из фильма «Ширли» (2020) imdb.com

Спустя восемь лет после выхода фантастической драмы «Звери дикого Юга» режиссер Бен Зайтлин вернулся с новым фильмом — вольным пересказом знаменитой сказки о Питере Пэне «Венди». В нем главная героиня и ее братья сбегают на остров, где время как будто бы остановилось (посмотрите трейлер, тут все и правда красиво).

«Последняя смена» («The Last Shift»), Эндрю Кон

Режиссерский дебют документалиста с десятилетним стажем Эндрю Кона — «Последняя смена» — веселая и одновременно грустная история о двух работниках фастфуда, которые рассуждают на тему класса, привилегий и расовых предрассудков в Америке.

close Кадр из фильма «Последняя смена» (2020) Кадр из фильма «Последняя смена» (2020) imdb.com

«Последнее, чего он хотел» («The Last Thing He Wanted »), Ди Рис

В 2018 году Ди Рис стала первой темнокожей кинематографисткой, номинированной на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» за ленту «Фермы «Мадбаунд» для Netflix. Действие ее новой картины «Последнее, чего он хотел» разворачивается в 80-е в разгар громкого дела «Иран-контрас», связанного с нелегальной поставкой боеприпасов в Иран. Актриса Энн Хэтэуэй в непривычном для себя образе — журналистки The Washington Post Елены Макмэхон — возглавляет бизнес отца (Уиллем Дефо) по торговле оружием.

close Кадр из фильма «Последнее, чего он хотел» (2020) Кадр из фильма «Последнее, чего он хотел» (2020) imdb.com

«Глории» («The Glorias»), Джули Тэймор

Одна из ожидаемых премьер фестиваля — байопик «Глории» — рассказывает о журналистке, политической активистке и иконе феминизма 60-х Глории Стайнем. В картине ее играют сразу две актрисы — Алисия Викандер и Джулианна Мур. В касте также значатся Жанель Монэ и Бетт Мидлер. Фильм основан на мемуарах самой Стаймен под названием «My Life on the Road».

close Кадр из фильма «Глории» (2020) Кадр из фильма «Глории» (2020) imdb.com

«Добро пожаловать в Чечню» («Welcome to Chechnya»), Дэвид Френс

Документальный проект номинанта на «Оскар» Дэвида Френса рассказывает о группе активистов, помогающим членам ЛГБТ-сообщества в Чечне эмигрировать из России. Грядущим летом фильм покажет телеканал HBO.

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«Чувствует себя хорошим человеком» («Feels Good Man»), Артур Джонс

Загадочная история одного мема или как безобидный лягушонок Пепе, герой комикса Мэтта Фьюри «Boyʼs Club», превратился в символ ненависти и стал любимым изображением американских националистов.

«Ночной дом» («The Night House»), Дэвид Брункер

Второй полнометражный хоррор режиссера «Ритуала» Дэвида Брункера «Ночной дом» повествует о вдове (Ребекка Холл), которая остается жить одна в построенном мужем доме. Отсюда и начинается все самое интересное: призраки, потусторонние силы и жуткие видения. Над сценарием трудились Бен Коллинг и Люк Петровски («Очень темные времена», «Стефани»).

close Кадр из фильма «Ночной дом» (2020) Кадр из фильма «Ночной дом» (2020) imdb.com

В этом году Netflix приготовил для «Сандэнс» сразу восемь премьер, одна изних — «Девушка-лошадь». В центре сюжета — история героини Элисон Бри, которая ведет тихую и спокойную жизнь, обожает криминальные телешоу и время от времени ездит верхом на лошади. Но однажды таинственный подарок заставляет ее задуматься о прошлом своей семьи. Сценарий к ленте Баэн написал совместно с Бри. Актриса также стала ее сопродюсером.

Продюсерский проект Бенедикта Камбербэтча «Айронбарк», в котором он сыграл главную роль, рассказывает о бизнесмене и разведчике Гревилле Винне и его сотрудничестве с советским полковником ГРУ Олегом Пеньковским (Мераб Нинидзе). Последний был приговорен к высшей мере наказания, а Винн — к восьми годам лишения свободы.