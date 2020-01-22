«Я не смотрю «Иронию судьбы»: юбилей Валентины Талызиной

Актриса Валентина Талызина, которую отечественные зрители знают по роли подруги главной героини фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», не сразу же решила связать свою судьбу с кинематографом.

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Первым серьезным увлечением в ее жизни стала история — будущая актриса даже подавала документы на исторический факультет Омского педагогического института. Однако после неудачи на вступительных экзаменах она решила пойти на экономический факультет городского сельскохозяйственного института, где проучилась два года – с 1952 по 1954 – пока ее не увлекли занятия в драматической студии.

Талызина отправилась в столицу, где поступила в ГИТИС, после окончания которого поступила в труппу театра им. Моссовета. Несмотря на то, что первый фильм с ее участием – детектив «Человек, который сомневается» — вышел на экраны кинотеатров в 1963 году, активно актриса начала сниматься в кино с 1967 года.

Уже в 1968 году она сыграла в фильме по сценарию Андрея Тарковского «Ташкент — город хлебный». В том же году вышел фильм Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи», который сыграл ключевую роль в ее карьере.

«Меня стали узнавать на улице. Ко мне очень часто подходили люди и спрашивали: «Ну, как же вы, такая хорошенькая женщина, позволили себя изуродовать?» Делали комплименты: «Вы потрясающе там сыграли!» Меня до сих пор спрашивают про «Зигзаг удачи», из чего я делаю заключение, что эта картина не устарела. Она в нашей стране все еще актуальна», — писала она в книге воспоминаний, опубликованной в 2013 году.

На роль Алевтины, которую сыграла Талызина, изначально рассматривалась Алиса Фрейндлих, однако в тот момент она ждала ребенка, поэтому Рязанов решил взять вместо нее другую артистку.

За «Зигзагом удачи» последовали роли в таких фильмах как «Агония» Элема Климова, «Афоня» Георгия Данелии, а также многосерийные телефильмы «Большая перемена» и «Гостья из будущего», однако сотрудничество с Рязановым продлилось до самой смерти режиссера — Талызина снялась в шести его фильмах, среди которых «Старики разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Старые клячи».

Однако самым узнаваемым и популярным фильмом с участием Талызиной стала новогодняя картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» — сама актриса появилась в ней всего лишь в эпизодической роли, однако из-за сильного акцента Барбары Брыльской, ей пришлось озвучить главную роль. Идея пригласить именно ее на озвучивание принадлежала Елене Судаковой.

«Она просила и настаивала, чтобы я озвучивала Барбару Брыльску. Рязанов от нее отмахивался, как от мухи: «Что ты говоришь? Талызина играет эпизод, что, она будет сама с собою, что ли, разговаривать?» А Ленка не отступала: «Эльдар Александрович, попробуйте Валю». Он подошел ко мне и сказал: «Я не против, чтобы ты озвучивала, но только если твой голос подойдет к голосу Аллы Пугачевой – тогда пожалуйста, озвучивай», — рассказывала Талызина позднее.

По ее словам, Судакова позднее объяснила свою настойчивость тем, что считала эту роль подходящей Талызиной, которой было «не по судьбе» сыграть ее.

«Иронию» я не смотрю, я ее только слушаю. Мой любимый кусок — когда летит самолет и мы с Мягковым читаем стихи. Озвучивать этот кусок было непросто. Да и присутствие Рязанова на меня действовало. Когда он находился рядом, я не могла так сразу, с ходу взять конец строки, ударение, паузы. Эльдар Александрович орал, что я не держу ритм, еще чего-то не делаю. Я на него, конечно, разозлилась. Думала: «Я тебе сейчас все сделаю: и ритм, и паузы! Прочту твой вариант, а потом свой!» А я знала, что всегда делается два-три дубля. И потом, когда я уже дома сидела и смотрела картину, с большим интересом ждала, какой он взял дубль: мой или свой… Он взял мой вариант», — вспоминала она.

В XXI веке Талызина продолжила активно работать на телевидении – с ее участием выходят сериалы «Кухня», «Ленинград», «Екатерина», «Линии судьбы» Дмитрия Месхиева, а также «Достоевский» Народного артиста России, заведующего во ВГИКе кафедрой режиссуры Владимира Хотиненко.

«Это мое счастье, что судьба меня с ней свела. Но даже если бы я с ней не работал, все равно у меня нашлись бы для нее хорошие, точные и добрые слова — потому что она совершенно потрясающая актриса с совершенно невероятным диапазоном, от комического до трагического», — поделился с «Газетой.Ru» Хотиненко впечатлениями от работы с актрисой.

Он подчеркнул, что у Талызиной «есть характер и безусловный талант» и выразил радость в связи с тем, что ему довелось не только быть знакомым с ней, но и поработать вместе.