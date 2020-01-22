«Пытаемся разобраться»: зачем полиция ищет стендап-комика

Концертный директор комика Александра Долгополова Армен Гандилян отреагировал на запрос, направленный одним из подмосковных управлений МВД в адрес петербургского стендап-клуба по факту прошедшего там в прошлом году выступления артиста. Представитель 25-летнего Долгополова, также являющийся арт-директором данного заведения, заявил корреспонденту «Газеты.Ru», что на данный момент не может сказать, собирается ли руководство бара предоставлять требуемые сведения о юмористе.

«К сожалению, на данный момент это вся информация, которая у нас есть. Больше ничего не знаем и пытаемся разобраться в деле», — сказал Гандилян.

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Позднее он рассказал «Бумаге» о том, что продажа билетов на новые концерты Долгополова была приостановлена. Директор артиста добавил, что судьба выступлений, на которые уже продали билеты, также пока неизвестна. В ближайшем графике на сайте комика указаны концерты в Обнинске, Москве и Ярославле, онлайн-продажа билетов на которые недоступна. Сам юморист 22 января сообщил через Instagram о закрытии регистрации на его выступление с проверкой материала в связи с ограниченным количеством мест. Зрителей, которые уже зарегистрировались на мероприятие, он попросил взять с собой паспорт, даже если им «давно за 60».

В ночь на 22 января Долгополов опубликовал в соцсети копию уведомления из управления МВД по городу Орехово-Зуево. С помощью этого документа подмосковные правоохранители потребовали у петербургского стендап-бара сведения о юмористе, который выступал там с шутками о религии и власти.

Комментируя данный документ, комик иронично пошутил про развитие своей карьеры и сделал вывод о том, что «Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия».

«Два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау!» — написал Долгополов.

Юморист признался, что не удивлен вниманием власти к его шуткам, а также выразил надежду на то, что ему «не придется прятаться в лесу».

«Явно ничего хорошего ждать не стоит. Вряд ли они хотят узнать, где я живу, чтобы прийти и сделать фанатское селфи. Я не знаю, что происходит, я напуган, я злюсь. Я не удивлен, этого следовало ожидать, но я уверен, что эти бандиты так не остановятся и буду держать вас в курсе, — сказал Долгополов. — Как только ты начинаешь что-то любить, испытывать страсть к своему делу, у тебя его отбирают или сажают тебя в тюрьму. Если ты не трусливый и не тихий, то, скорее всего, у тебя будут проблемы. Именно поэтому в нашей стране и царит такая атмосфера».

Одна из подписчиц предположила, что заявление из Орехово-Зуево поступило по той причине, что недавно Долгополов давал там концерт.

«Я там так плохо выступил, что если меня посадят за это, это будет справедливо», — отшутился юморист. Его комментарий собрал более тысячи лайков.

В ответ подписчики комика заявили, что «не дадут ему сесть в тюрьму и встанут за него стеной».

Позднее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сотрудника пресс-службы ГУ МВД по Московской области сообщила, что дело стендап-звезды было передано в Следственный комитет. Отмечалось, что проверка связана с оскорблением чувств верующих.

Поддержку Долгополову в сложившейся ситуации выразил его коллега Андрей Бебуришвили. По словам артиста, лично он позволяет себе шутить о президенте и религии только в отсутствии камер. Юморист подчеркнул, что характер этих шуток и их посыл должен быть доступен только тем, кто купил билет.

«Почему МВД наводит справки, которые могут оказаться ложными? <...> Мне нравится все, что он делает. Странно, что человека, который [придерживается] максимально мирных взглядов и является фанатичным пацифистом, подозревают в чем-либо.

Мне кажется, что Саше стоит выделить им [правоохранителям] пару билетов и посадить в первый ряд. Пускай лучше он займется их «рассадкой», — заключил Бебуришвили в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

В свою очередь партнер Долгополова по YouTube-шоу «Порараз Бирацца» — юморист Гарик Оганисян — признался «Газете.Ru», что не боится шутить о религии и политике, но комментировать ситуацию с товарищем отказался.

«Я не буду говорить ничего, пока не станут ясны конкретные претензии к нему, чтоб вдруг хуже не сделать», — заявил Оганисян.

Согласно шоумену Михаилу Шацу, идентифицировать неуместные шутки непросто, потому что восприятие одного материала разными людьми может существенно различаться.

«Этот вопрос очень сложный. Для вас они [шутки] жесткие, для меня, может быть, не жесткие, для Саши Долгополова смешные, а для генерал-полковника ужасные», — подчеркнул Шац в разговоре с «Газетой.Ru».