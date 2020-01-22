«Плохие парни навсегда», «Олдбой» и другие премьеры недели

«Плохие парни навсегда» («Bad boys for life»), Адиль Эль Арби

В третьей части франшизы о двух детективах из Майами знакомые зрителям герои значительно повзрослели и сменили род деятельности. Так, Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) ушел из полиции и занялся частным сыском, а Майк Лоури (Уилл Смит) пытается справиться с кризисом среднего возраста и разобраться с наглым партнером. Но им снова приходится объединить свои силы, чтобы выстоять в борьбе с албанским наемником, который решил отомстить за смерть брата.

«Олдбой» («Oldeuboi»), Пак Чхан-ук

Отреставрированная версия южнокорейского фильма «Олдбой», вышедшего в 2003 году, возвращается на большие экраны. Картина Пака Чхан-ука рассказывает об обыкновенном семьянине, которого похищают неизвестные и 15 лет держат в крохотной комнате без окон. Выйдя на свободу с набитым деньгами кошельком и мобильным телефоном, вчерашний пленник одержим жаждой мести. Но его мечты о возмездии нарушает звонок от незнакомца, затеявшего очередную игру.

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В 2004 году «Олдбой» завоевал гран-при Каннского кинофестиваля, а режиссер Квентин Тарантино назвал его «абсолютным шедевром».

Романтическая комедия «Марафон желаний» — первая полнометражная лента режиссера и сценариста Даши Чаруши, известной по ролям в десятках фильмов и сериалов. В мелодраме рассказывается об изменениях привычного образа жизни Марины, мастера по маникюру из Воронежа, — девушка внезапно поверила в себя и отправилась покорять мир. В картине снимались Аглая Тарасова, Мария Миногарова, Кирилл Нагиев, Павел Деревянко и Александр Гудков, который также стал креативным продюсером ленты.

«Под водой» («Underwater»), Уильям Юбэнк

Главные персонажи хоррора Уильяма Юбэнка «Под водой» — подводные исследователи, вынужденные спасаться от последствий землетрясения. Судя по трейлерам ленты, помимо природных катаклизмов, героев фильма беспокоят жуткие неведомые существа. В боевике снялись Кристен Стюарт, ТиДжей Миллер, Винсент Кассель, Джон Галлахер-младший, Джессика Хенвик, Мамуду Ати и Ганнер Райт.

Биографическая французская лента «Шахматист» основана на реальной истории восьмилетнего бангладешца Фахима Мохаммада, который вместе с отцом переехал в Париж и в 2012 году стал чемпионом страны по шахматам среди детей до 12 лет. В 2016-м прототип главного героя фильма вошел в топ-150 игроков мира до 16 лет. По сюжету картины Фахим знакомится с одним из лучших гроссмейстеров Франции Сильвианом, которого сыграл Жерар Депардье.

«Барашек Шон: Фермагеддон» («A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon»), Уилл Бечер, Ричард Фелан

Единственной мультипликационной премьерой недели стал сиквел ленты «Барашек Шон», выполненный при помощи технологии stop-motion. Мультфильм рассказывает о визите на ферму таинственного инопланетного гостя по имени Лу-Ла, напоминающего собачку. Очаровательное существо с неземными способностями привлекает внимание отары овец, и Шон пытается помочь новой знакомой найти космический корабль. Но их планы нарушает зловещее агентство по охоте на инопланетян, целью которого становится Лу-Ла.