Жертва #MeeToo: экс-маркетолог отсудил у Universal $20 млн

В феврале 2018 года руководитель отдела маркетинга Universal Pictures Джош Голдстайн был уволен со своего поста за «ненадлежащее поведение». Никаких подробностей не приводилось, однако обвинители утверждали, что он якобы совершил преступление сексуального характера. Через три недели после этого сообщения Голдстайн подал против Universal Pictures иск с требованием выплатить ему $20 млн.

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Лишь в январе 2020 года стало известно, что экс-директор отдела маркетинга студии выиграл дело и получил требуемую сумму. Несмотря на внезапное обогащение, Голдстайн заявил, что возвращение на рабочее место было его главной целью с самого начала судебного разбирательства.

«Я не смог бы пережить этот кошмар, если бы не непоколебимая поддержка моей семьи и всех друзей, — приводит его слова The Hollywood Reporter, —

Я бесконечно благодарен всем и не могу дождаться того, за что мы все боролись: возвращения на свой пост и продолжения отличной работы».

Два года назад бывший председатель Universal Filmed Entertainment, а ныне генеральный директор NBCU Джефф Шелл и руководитель киностудии Universal Донна Лэнгли отправили сотрудникам сообщение, в котором говорилось, что они проводят расследование в отделе маркетинга. Руководители заявили, что получили «детальную информацию» о ненадлежащих поступках Голдстайна. По словам Шелла и Лэнгли, эти сообщения «заслуживают доверия и свидетельствует о неприемлемом климате в коллективе».

«Мы предпримем любые необходимые шаги, чтобы действия, которые нарушают наши основные ценности, рассматривались быстро», — сказали они перед увольнением Голдстайна.

Детали решения отставного судьи в частном арбитраже являются конфиденциальными, поэтому мотивы, послужившие основанием для снятия сотрудника с должности, до сих пор остаются неясными. Адвокат Голдстайна Энди Баум рассказал, что в мае 2018 года его клиент был вынужден отказаться от ипотечного кредита на дом в связи с неудачным поиском работы.

«Я разговаривал с генеральными советниками и руководителями ряда компаний, заинтересованных в найме Джоша, но все они сказали, что заявления Universal и связь Джоша с проблемами #MeToo осквернили его репутацию», — говорил адвокат.

В 2017 году начался секс-скандал с участием знаменитого продюсера Харви Вайнштейна, когда The New Yorker опубликовал аудиозапись его разговора с итальянской моделью Амброй Баттилан Гутиеррез. В 2015 году женщина обратилась в полицию с жалобой на грубые домогательства со стороны Вайнштейна. На повторную встречу с продюсером она пришла с записывающим устройством, и собеседник практически признался в своих противоправных действиях. Прикосновения к груди девушки он объяснил тем, что «привык так себя вести».

Следом за ней о домогательствах со стороны продюсера высказались Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие — в общей сложности около 80 женщин. В результате продюсер был уволен из своей собственной компании, исключен из «оскаровской» академии и Британской академии BAFTA.

«Я чувствую себя забытым человеком. Я сделал больше фильмов, снятых женщинами и о женщинах, чем любой постановщик. И я говорю о событиях 30-летней давности, а не о моде. Я сделал это первым! Но на мои заслуги перестали обращать внимание после того, как это произошло. Моя работа была забыта», — жаловался 67-летний Вайнштейн.

Весной продюсер добровольно явился в полицейский участок Нью-Йорка, где ему были официально предъявлены обвинения в изнасилованиях первой и третьей степени, а также преступных сексуальных действиях. В мае этого года The New York Times сообщило, что Вайнштейн предложил потерпевшим $44 млн в качестве моральной компенсации.