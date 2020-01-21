Он вам не Старк: Роберт Дауни провалился после ухода из Marvel

Семейная приключенческая комедия «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», главную роль в которой исполнил звезда фильмов Marvel Studios Роберт Дауни-младший, может оказаться убыточной примерно на $100 млн. Об этом некоторые киноаналитики заявили после слабого старта ленты Стивена Гейгана («Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» за картину «Траффик») в американском прокате и некоторых других странах. В дебютный уикенд фильм собрал на домашнем рынке всего $21,9 млн, и на данный момент его общемировая касса составляет $56,8 млн. При этом вложено в проект было немало — его производственный бюджет составил $175 млн.
Согласно The Wrap, против комедии сыграли плохие отзывы — основная критика касалась спецэффектов (то есть рисовки животных), а также сценария, который оказался «более ориентированным на детский юмор, чем на рассказ истории».
При этом, как отмечают специалисты, ситуацию со сборами «Доктора Дулиттла» может отчасти исправить его выступление за рубежом — лента до сих пор не стартовала на более чем 20 важных рынках, включая Россию (премьера состоится только 20 февраля), Францию, Великобританию и Китай. Особые надежды создателям картины следует связывать именно с Поднебесной: местные зрители вполне могут спасти кассу проекта, как это, например, недавно произошло с «Малефисентой: Владычицей тьмы» («диснеевская» сказка заработала в Китае сразу $48,8 млн, тогда как традиционно денежная домашняя арена принесла ей всего $113,8 млн). В случае успешного «путешествия» по иностранных кинотеатрам картина, по мнению экспертов, даже может оказаться безубыточной.
Для студии Universal Pictures, что примечательно, «Дулиттл» рискует стать уже вторым болезненным провалом за последний месяц. В конце минувшего года компания выпустила на экраны киноверсию знаменитого мюзикла «Кошки», которая оказалась настолько пугающей в плане визуала, что от краха в бокс-офисе ее не спас даже внушительный актерский состав (Идрис Эльба, Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Джуди Денч): по состоянию на 21 января фильм заработал по миру лишь $60 млн при бюджете в $95 млн. Попутно студия трепетно ждет исхода грядущего «Оскара-2020», где ее военная драма «1917» претендует на получение главного приза: букмекеры считают творение Сэма Мендеса, ранее уже завоевавшее «Золотой глобус», наиболее вероятным претендентом на победу в категории «Лучший фильм». Радуют и сборы картины — прямо сейчас она может похвастаться $143,4 млн в собственной кассе при бюджете в примерно $90 млн.
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — первый фильм с Робертом Дауни-младшим, вышедший после его ухода из вселенной Marvel Studios в статусе живой легенды.
В MSU 54-летний актер дебютировал как Железный человек в 2008 году, после чего снялся еще в восьми проектах студии, четыре из которых входят во вневременной топ самых кассовых картин мирового кинематографа (и все это «Мстители»). При этом зарекомендовал себя Дауни-младший и другими яркими актерскими перформансами, приносившими серьезные кассовые сборы (что, вероятно, держали в голове причастные к проваливающейся семейной комедии), — речь, в частности, про такие фильмы, как «Солдаты неудачи» ($188 млн при бюджете в $92 млн), »Шерлок Холмс» ($524 млн и $90 млн соответственно), «Впритык» ($211,8 млн и $65 млн) и «Шерлок Холмс: Игра теней» ($543,8 млн; $125 млн). Правда, было это все сравнительно давно — до выхода «Дулиттла» последней картиной с участием двукратного обладателя «Золотого глобуса» был «Судья», появившийся еще в далеком 2014 году.
«Доктор Дулиттл» Гейгана — очередная экранизация популярного романа Хью Лофтинга, созданного в первой половине прошлого века. Согласно сюжету ленты, в озвучке которой приняли участие звездные Том Холланд, Марион Котийяр, Эмма Томпсон, Джон Сина, Октавия Спенсер, Рами Малек и Селена Гомес, знаменитый в викторианской Англии врач-ветеринар Джон Дулиттл (данного персонажа во всем мире знают благодаря серии фильмов с Эдди Мерфи) отправляется в поисках лекарства в путешествие на мифический остров, где его ждет множество приключений и опасностей.