«Мужчина-призрак»: Анастасия Волочкова анонсировала свадьбу

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова объявила о своей грядущей свадьбе. Громкое заявление балерина сделала во время празднования своего 44-летия в караоке-клубе, сообщает сайт kp.ru.

«Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020», — цитирует танцовщицу издание.

Отсутствие своего избранника на мероприятии Волочкова пояснила тем, что он дожидается ее дома, чтобы продолжить празднование в более тесном кругу. Эпатажная знаменитость не спешит явить общественности любимого мужчину, поскольку с некоторых пор она стала считать, что «счастье любит тишину». Из немногочисленных рассказов балерины следует, что ее новый возлюбленный — «красивый, стройный и никогда не был женат». К слову, для самой Волочковой этот брак также должен стать первым.

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Отвечая на вопрос журналистов о возможном планировании детей, артистка призналась, что ей вполне достаточно любви ее дочери Арины.

«Конечно, как бог даст, но о втором ребенке я не думаю. И не планирую больше детей. На мой взгляд, рождение детей никогда не скрепляло браки. Самое главное — мои отношения с любимым», — подчеркнула балерина.

Повышенная секретность звезды в этом вопросе рождает массу споров среди ее поклонников и недоброжелателей.

Так, некоторые подписчики Instagram-аккаунта Волочковой убеждены, что никакого возлюбленного не существует и именно поэтому его еще никто ни разу не видел.

«Мужчина — призрак», «Она сама себе букеты покупает и выкладывает», «У меня тоже в детстве были вымышленные друзья», «Даже смеяться как-то совестно. Бедная Настенька», — комментировали публикации артистки пользователи соцсети.

Поклонники танцовщицы, в свою очередь, поддержали ее нежелание «бросать кость этим псам».

«Все правильно делаете, Анастасия! Берегите свое счастье, вот прямо видно, как вы последнее время похорошели в своей любви. Счастья вам и здоровья», «Настя, вы — мое вдохновение! Может и мне еще не поздно найти свою любовь», «Завистники и недоброжелатели всегда сопровождают успешных и красивых людей. Держитесь, Настя», — писали сторонники Волочковой.

К слову о недоброжелателях, ранее балерина рассказала об «отвратительных выходках» телеведущей Ксении Собчак по отношению к ней. По словам балерины, много лет назад бывший сенатор Людмила Нарусова обратилась к ней с просьбой помочь своей дочери Ксении освоиться на светских тусовках. Вместе с тем Собчак якобы часто демонстрировала ей свое плохое отношение. Волочкова предположила, что причиной тому была обыкновенная зависть — экс-кандидат в президенты РФ сама мечтала танцевать в балете, но ее желание не осуществилось.

«Мне в тот момент было не до тусовок, потому что была новая работа, новые роли. При этом Ксения, появляясь на мероприятиях, всегда считала нужным устраивать скандалы в отношении меня. Она обливала меня вином, сталкивала с лестницы. Причем это случилось на показе западного дизайнера», — пожаловалась Волочкова в беседе с изданием «Телепрограмма».

Кроме того балерина опровергла слухи о том, что у нее был роман с бывшим возлюбленным Собчак — бизнесменом Вячеславом Лейбманом.

«Он ни с кем ей не изменял. Это она ему изменила. — заявила артистка. — Причем не просто изменила, а стала жить с другим человеком, который потом подсадил ее на вредные привычки. Просто Ксении было выгодно сказать, что, типа, Волочкова увела у нее любимого человека».