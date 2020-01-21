Рэдклифф, Кроненберг, «Бладшот» и другие трейлеры недели

Компания Sony Pictures представила второй трейлер к первому супергеройскому фильму киновселенной Valiant Comics «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли. В центре сюжета фильма, который запланирован к выходу на американские экраны в феврале, морпех Рэй Гаррисон, воскрешенный в рамках научного эксперимента с помощью нанотехнологий. Благодаря вмешательству в организм Гаррисон становится покорной машиной для исполнения чужих приказов, однако проснувшиеся воспоминания о его убийце пробуждают в нем жажду мести и заставляют выйти на тропу войны.

Актер Дэниел Рэдклифф продолжает активно сотрудничать с независимыми режиссерами и экспериментировать с жанрами — пять дней назад был опубликован трейлер к новому фильму с его участием «Безумный Майлз» о разработчике видеоигр, которому приходится стать участником современных гладиаторских боев и бросить вызов судьбе, чтобы вернуть свою возлюбленную из рук похитителей.

Марк Уолберг воплотит на экране образ частного детектива Спенсера из романов Роберта Паркера и Эйса Аткинса в фильме «Секреты Спенсера», трейлер которого в начале недели опубликовал стриминговый сервис Netflix. По сюжету герой Уолберга после пяти лет заключения по ложному обвинению налаживает контакт с молодым борцом ММА, с помощью которого бывший полицейский снова открывает старое дело о двойном убийстве.

В новой романтической комедии от Paramount Pictures «Влюбленные голубки», трейлер которой появился в сети на прошедших выходных, зрители увидят историю семейной пары на грани разрыва, оказавшейся втянутой в криминальную историю во время своей поездки в Новый Орлеан. Поиски выхода из лабиринта интриг и загадок станут серьезным испытанием на прочность и помогут супругам понять свои чувства друг к другу.

На официальном YouTube-канале Netflix был опубликован трейлер экранизации документальной книги Роберта Колкера 2013 года «Пропавшие девушки» о жизнях пяти секс-работниц, убитых на Лонг-Айленде серийным маньяком. На его след выходит потерявшая дочь женщина, которая устала ждать помощи от бездействующих правоохранительных органов, и начинает свое собственное расследование.

Режиссер Уилл Глакк представил зрителям трейлер к сиквелу анимационного хита 2018 года «Кролик Питер 2». На этот раз главный герой, которому не сидится не месте, отправится в большой город на поиски приключений, и его дружной семье придется спасать Питера от опасностей дикого современного мира.

Актер Майкл Кристофер опубликовал трейлер к своему новому фильму «Ночной клерк», который станет его первой режиссерской работой почти за 20 лет. По сюжету, в центре нового фильма Кристофера окажется ночной гостиничный служащий-аутист, пользующийся камерами слежения, чтобы, наблюдая за поведением постояльцев, обрести навыки общения с окружающими. Однако во время одного из дежурств происходит убийство гостьи отеля, и подозрение падает именно на него.

Таппенс Мидлтон из научно-фантастического сериала «Восьмое чувство» исполнила главную роль в неонуаре из Канады «Исчезновение в Клифтон Хилл», чей трейлер несколько дней назад появился на YouTube. Помимо девушки, которая пытается расследовать произошедшее много лет назад похищение, в фильме также появится режиссер Дэвид Кроненберг, который сыграл местного ведущего подкаста с собственной версией произошедшего.