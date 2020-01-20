«Качество их не волнует»: режиссер «Айки» о штрафе Минкульта на 7 млн

Сюжет социальной драмы «Айка» Сергея Дворцевого протекает в течение одной недели, но съемки фильма продлились почти семь лет. Долгая скрупулезная работа режиссера принесла свои плоды: в прошлом году лента вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а исполнительница главной роли Самал Еслямова получила приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале. Однако всемирное признание картины о непростой судьбе мигрантки из Киргизии не повлияло на размер штрафа, который режиссер должен выплатить Министерству культуры России за задержку со сдачей фильма. Бюджет ленты составил 100 млн рублей, из которых 28 млн было выделено государством. По словам Дворцевого, в качестве штрафа за нарушение правил Минкульт требует у него 7 млн рублей, передает «Медуза»

.

«Мы начали снимать [«Айку»] в 2012 году. В документах стоял стандартный срок сдачи [фильма] — два года. Съемки планировались весной, но когда мы сняли несколько эпизодов в снегу, мы поняли, что эту историю надо снимать только в нем, она по-другому не работает. Начали снимать, сняли очень крутые эпизоды», — рассказал режиссер.

Необходимость снимать именно зимой Дворцевой объяснил тем, что главная героиня фильма скрывает беременность, а это возможно сделать только в объемной одежде. Также суровая зима является частью драматургии, и обильный снегопад символизирует гормональные изменения в организме женщины.

Реклама

«Мы показываем первые пять дней после родов, когда у женщины очень сильно меняется физическое состояние организма. Это очень сильно работало в связке друг с другом — мне это было необходимо, чтобы подчеркнуть состояние героини», — объяснил Дворцевой.

Он отметил, что на протяжении двух лет в Москве были малоснежные зимы, и создатели фильма ходили по прудам, собирали выпавший снег в мешки и самостоятельно выращивали сосульки. Идею использования искусственного снега Дворцевой сразу отверг, потому что на большом экране это будет выглядеть неестественно. Однажды съемочная группа поехала в Мурманск и нашла район, похожий на Москву, но работа в столице Заполярья не задалась из-за местного темпа жизни.

«Это не Москва, где все двигаются быстро — на большом экране это сразу заметно. Там люди боятся камер, тут же сторонятся. Я сам был в шоке и не знал, что делать. И нам приходилось просто ждать, репетировать, снимать какие-то отдельные сцены», — вспомнил режиссер.

Еще одной причиной долгой работы над фильмом стала смерть немецкого продюсера, который обеспечивал финансирование из Европы. Также случались трудности с постоянным поиском актеров-мигрантов: в любой момент иностранцы могли получить подработку в другом городе и уехать

«Ну а самое главное, у меня есть свой авторский метод, по которому я работаю. Его основа — съемки по хронологии. Как история развивается, так я и снимаю. Обычно снимают по-другому, по объектам: есть объект, там все сцены, которые есть в сценарии на этом объекте, и все снимают. Даже финал иногда снимают заранее. Это экономически выгодно», — отметил Дворцевой.

Преимущества соблюдения хронологии в съемках он объяснил необходимостью точно отслеживать состояние главной героини. Также режиссер периодически вносил изменения в сценарий во время съемок, чего нельзя делать при подготовке эпизодов заранее.

«Но я всегда говорил — вы подождите, она будет очень хорошая, она будет в Каннах, и она в итоге действительно была в главном конкурсе, получила там приз за лучшую женскую роль, его впервые в истории получила российская картина. «Айка» была в шорт-листе «Оскара» среди девяти лучших фильмов мира», — сказал Дворцевой.

Фильм был выдвинут на «Оскар» от Казахстана, потому что от России уже был заявлен «Собибор» Константина Хабенского. Но в Минкульте, по словам режиссера, не учитываются успехи ленты на международной арене — в России «Айку» посмотрели всего 10-12 тыс. человек из-за отсутствия необходимых средств на промоушен.

«У нас все сводится к разговорам типа «критериев не существует, все дело вкуса». По факту у нас главный критерий успеха — сдан фильм вовремя или нет. Качество не волнует. Отсутствие критериев оценки фильмов — наша большая проблема», — считает постановщик.

Он отметил, что в ходе съемок находился на связи с Минкультом и был уведомлен о штрафе, но предпочел не торопиться и сделать работу качественно. По словам Дворцевого, сейчас он находится в долгах и живет в режиме жесткой экономии.

«Мои коллеги знают, как я снимаю. Я экономлю каждую копейку, я даже свои личные деньги потратил на фильм. Я сижу сейчас в долгах после картины. Все говорят: «Картина очень успешная, у тебя сейчас все круто». Я говорю: «Извините, мне иногда не хватает денег элементарно на еду», — признался постановщик.

В настоящее время основным источником заработка Дворцевого является написание сценариев и проведение мастер-классов. Почти все вырученные за «Айку» средства — около 3 млн рублей — он потратил на выплату долгов за производство фильма.