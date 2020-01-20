Инсульт и лихорадка: Сергей Соловьев попал в реанимацию

Режиссер Сергей Соловьев переведен в отделение реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении народного артиста России.

«Сергей Александрович переведен из обычной палаты в реанимацию, другие подробности о его состоянии мы не даем», — пояснил собеседник агентства.

О том, что создатель фильмов «АССА» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, писал и Mash. По информации Telegram-канала, Соловьев пережил ишемический инсульт. У него началась тяжелая лихорадка, он дезориентирован в пространстве. Отмечается, что состояние 75-летнего постановщика осложняется сахарным диабетом.

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Ранее Mash сообщил, что Соловьев был якобы госпитализирован с сильной болью в левой голени. Утверждалось, что в больнице медики диагностировали у режиссера инфильтрат нижних конечностей — скопление в тканях клеточных элементов с примесью крови и лимфы. В то же время представитель Соловьева в беседе с телеканалом «360» опроверг эту информацию, заявив, что с ним все нормально.

Статус культового кинематографиста Соловьев получил после огромного успеха трилогии «Три песни о Родине». Премьера криминальной драмы «Асса» состоялась в 1987 году. Главных персонажей сыграли Станислав Говорухин и Татьяна Друбич. Картина была награждена специальным призом в испанском Сан-Себастьяне. Музыку к ней написали рок-группы «Кино», «Браво» и «Аквариум».

Соловьев родился в августе 1944 года в карельском городке Кеми. Там его отец в военные годы руководил отрядом контрразведки «Смерш», а после войны его отправили в Пхеньян, где он до 1947 года служил советником северокорейского лидера Ким Ир Сена. В Ленинград семья переехала, когда Сергей Соловьев был шестилетним мальчиком. Именно в Северной столице началась его творческая биография.

На Невском проспекте к юноше подошел начинающий режиссер Большого драмтеатра Игорь Владимиров и пригласил на пробы: он искал подростков похожего типажа для роли в постановке «Дали неоглядные». Соловьев согласился, и вскоре его утвердили на роль.

В 14-летнем возрасте он выходил на подмостки с известными актерами труппы БДТ, которым в те годы руководил Георгий Товстоногов. Ему очень понравилась работа молодого человека на сцене, Товстоногов прочил ему блестящую актерскую карьеру.

Однако Соловьев после просмотра фильма «Летят журавли» был так поражен увиденным, что сам решил стать режиссером. Несмотря на убеждения Товстоногова, в 1962 году юноша стал студентом ВГИКа. Он был зачислен в мастерскую кинорежиссуры Михаила Ромма. На втором курсе Соловьев написал сценарий документального фильма «Взгляните на лицо». Картина 19-летнего режиссера была показана на Лейпцигском кинофестивале в 1963 году и получила золотую медаль.

ВГИК Соловьев окончил с красным дипломом. Молодой кинематографист поставил дипломный спектакль по пьесе Юджина О'Нила и снял для юмористического киноальманаха короткометражки по рассказам Антона Чехова.

Дебют Соловьева в полнометражном кино состоялся в 1971 году с драмой по одноименной пьесе Максима Горького «Егор Булычов и другие», главную роль в которой сыграл Михаил Ульянов. В этой картине снялось целое созвездие советских актеров: Майя Булгакова, Римма Маркова, Нина Русланова, Лев Дуров и еще десяток известных артистов.

Через год состоялась премьера второй кинодрамы режиссера — «Станционный смотритель» по повести Пушкина. На главную роль был приглашен Никита Михалков. Сценарий фильма, как и к в прошлый раз, Соловьев написал сам. Выйдя на экраны в 1972 году, картина принесла создателю главную награду Венецианского кинофестиваля.

Следующая работа Соловьева — подростковая драма «Сто дней после детства» — удвоила количество его наград и принесла Соловьеву имидж авангардиста. Фильм был отмечен главным призом «Берлинале» и Государственной премией СССР, а также наградами в итальянском Авеллино и Белграде. Главные роли в ленте исполнили Борис Токарев и Татьяна Друбич. Успех работы вдохновил режиссера к созданию еще двух картин, которые стали трилогией в совокупности с фильмом «Сто дней после детства».