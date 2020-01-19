«Без цели пребывания»: российских актеров не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров, говорится в сообщении Госпогранслужбы страны (ГПСУ). В ведомстве уточнили, что одному из них запретили пересекать границу из-за посещения Крыма. В марте 2014 года на полуострове прошел референдум, по итогам которого он стал территориальной частью России, однако Украина и западные страны итогов плебисцита не признают.

«В аэропорту «Запорожье» пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы, — сообщила в воскресенье, 19 января, пресс-служба Госпогранслужбы. — Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразность и цели своего пребывания на Украине».

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При этом имена артистов не раскрываются. Как пишет «Укринформ» со ссылкой на источники, отказ на въезд получил Сергей Колесников. В свою очередь Лариса Удовиченко и два человека, которые ее сопровождали, не смогли объяснить цель своего пребывания. По информации издания «Украинская правда», цель своего нахождения на Украине также не смог объяснить Андрей Бутин.

Сообщается, что актеры должны были участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве. Их коллега Марат Башаров в интервью РИА «Новости» заявил, что спектакль «Идея фикс», который должен был пройти во Дворце культуры «Днепроспецсталь», отменили за несколько дней до инцидента.

«Мы никуда не ездили, я дома», — рассказал агентству Башаров.

При этом, как утверждает издание «Цензор.Нет», Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась в полицию в Запорожской области с просьбой усилить меры безопасности во время театральной постановки с участием российских актеров в связи с «негативным общественным резонансом среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья». При этом, согласно копии ответа со стороны СБУ, основания для недопуска в страну для россиян отсутствуют.

В ГПСУ также отметили, что в прошлом году пограничники отказали во въезде на Украину более 7300 гражданам России, в отношении которых действовал запрет на въезд или был превышен срок пребывания в стране, или в отношении которых имелась информация, что они «незаконно» посещали среди прочего Крым.

В марте 2019 года украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух отечественных актеров по причине посещения артистами Крыма после вхождения полуострова в состав России, сообщалось в пресс-службе ГПСУ.

Тогда в ведомстве пояснили, что российским деятелям культуры запрещен въезд в страну сроком на три года. Имена артистов в ведомстве при этом не назвали.

В сентябре прошлого года на территорию Украины не был допущен российский актер Дмитрий Бедерин, прибывший рейсом из Кишинева. Отмечалось, что артист отправился назад, поскольку был в Крыму — там он снимался в фильме. Въезд в страну ему запрещен сроком на три года. Всего украинские пограничные службы не пропустили около 130 российским деятелям культуры и спорта.

В прошлом году в «черный список» российских деятелей культуры, которым запрещен въезд на территорию Украины в связи с опасениями властей, что они якобы представляют угрозу национальной безопасности, попали российские актрисы Мария Перн и Наталия Колоскова, а также актеры Анатолий Фалынский и Юрий Миронцев. Они принимали участие в съемках фильма под названием «Ополченочка», которые проходили на территории самопровозглашенной Луганской народной республики в 2018 году.

О том, что власти Украины составили «черный список», куда включили российских артистов, которым был запрещен въезд на территорию страны, стало известно в конце октября 2014 года. Изначально он состоял из 14 человек, среди которых оказались певец Иосиф Кобзон, юморист Михаил Задорнов и актер Иван Охлобыстин.