Итало-ирландец: три дороги Мартина Скорсезе к «Оскару»

За более чем полувековую карьеру американский режиссер Мартин Скорсезе охватил множество тем и несколько раз переизобретал свой стиль. Его новый фильм «Ирландец» сводит воедино несколько важных для своего автора сюжетов, с которыми Скорсезе словно бы прощается на пороге нового перерождения.

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Совесть улиц: «Кто стучится в дверь ко мне» (1967), «Злые улицы» (1973), «Таксист» (1976)

Все темы и приемы поздних фильмов Скорсезе уходят корнями в три его ранних хрестоматийных «уличных» фильма, которые объединяет один и тот же актер — Харви Кейтель. В дебютной работе «Кто стучится в дверь ко мне?» в центр сюжета нововолнового по духу фильма была помещена любовь парня из итало-американской среды с полукриминальным родом занятий.

close Кадр из фильма «Кто стучится в дверь ко мне» (1967) Кадр из фильма «Кто стучится в дверь ко мне» (1967) Trimod Films

Верный наследник европейских традиций, Скорсезе совершил попытку перенести на американскую почву тему маленького человека, распространенную в том числе в послевоенном итальянском кинематографе. С Италией же неразрывно связаны и католические мотивы — в первую очередь раскаяния и вины, которые всегда занимали видное место в его фильмах. Религия и влияние окружающей среды — эти факторы становятся определяющими и для героев «Злых улиц», где впервые появляется Де Ниро.

close Кадр из фильма «Злые улицы» (1973) Кадр из фильма «Злые улицы» (1973) Warner Brothers

Новый мотив, который возникает в творчестве Скорсезе в культовом «Таксисте» — эхо войны. Трэвис Бикл, как впоследствии и Фрэнк Ширан из «Ирландца», не просто чужой в большом городе — его научили убивать и ему внушили строгий комплекс моральных правил, сделав машиной для мести. Уже в этих фильмах начинает нарастать тема рока, который сильнее зазвучит в фильмах режиссера уже в восьмидесятые.

close Кадр из фильма «Таксист» (1976) Кадр из фильма «Таксист» (1976) Bill/Phillips

Путь одиночки: «Бешеный бык» (1980), «Король комедии» (1982), «После работы» (1985)

После тяжелой депрессии и борьбы с кокаиновой зависимостью, с которой Скорсезе столкнулся из-за провала мегаломанского по тем временам (дороже первых «Звездных войн») проекта «Нью-Йорк, Нью-Йорк», он вернулся в восьмидесятых с целым букетом новых тем и героев. Объединяло их одно и то же — невероятное одиночество, но каждый из персонажей фильмов «Бешеный бык», «Король комедии» и «После работы» испытывал его по-разному.

Единственная работа в жанре боксерской драмы в фильмографии Скорсезе начинается с заплывшего Де Ниро, специально набравшего лишний вес для небольшой сцены, который разрушил глупыми страстями перспективную карьеру в спорте. Учитывая, что большую часть «Ирландца» герой Де Ниро ходит с омоложенным с помощью цифровых технологий лицом и только в конце на нем проступают все прожитые актером (и его героем) годы, можно предположить, что таким образом Скорсезе вновь решил прибегнуть к своему старому трюку, переосмыслив его в духе времени.

close Кадр из фильма «Бешеный бык» (1980) Кадр из фильма «Бешеный бык» (1980) Chartoff-Winkler Productions

Неожиданный «тихий шедевр» среди работ Скорсезе «Король комедии» роднит с номинированным на «Оскар» 2019 года фильмом не только упорное ощущение, что главный герой все время таинственным образом находится на обочине основных событий, как будто Форрест Гамп криминального мира. Помимо этого, фильмы схожи тем, что мы не можем до конца верить истории, изложенной нам главными героями. Если в случае с Рупертом Папкиным из «Короля комедии» мы имеем дело с человеком, чья психика нестабильна, и который может испытывать галлюционации, то в «Ирландце» проблемой становится наличие сразу нескольких причин, по которым Фрэнку Ширану могло быть выгодно взять на себя убийство профсоюзного лидера Джимми Хоффы (подробнее о расхождениях в показаниях Ширана и деле об убийстве Хоффы — читайте в материале «Газеты.Ru»)

Окончательная потеря воли у главного героя фильмов Скорсезе случилась на проекте «После работы». Эта черная комедия, снятая по сценарию одного из студентов его кинокурса, заложила основу для целого поджанра «ночной цикл жизни клерка». В ней послушавшийся зова чувства герой с головой окунался в городской ночной мир, где стирались привычные грани хорошего и плохого, странного и одобряемого. А вместо осознанных решений поступками главного героя руководил слепой случай, швыряя его из одной ситуации в другую, так же как ведомые слепой историей боссы мафии определяют каждый поворот судьбы героя Де Ниро в «Ирландце».

Цена успеха: «Славные парни» (1990), «Казино» (1995), «Волк с Уолл-Стрит» (2013)

Впервые за 17 лет вернувшись в гангстерский жанр Скорсезе снял свой первый эпос — «Славных парней». Два с половиной часа экранного времени герои Роберта Де Ниро, Рэя Лиотты и Джо Пеши вышибали из конкурентов деньги, решали свои личные проблемы, впадали в истерики и устраивали перестрелки из-за пустяков. Однако несмотря на безошибочно узнаваемый режиссерский почерк, в сюжетных поворотах угадывалась традиционная канва «Однажды в Америке» и, в первую очередь, «Крестного отца». С последним «Славных парней» роднило постоянное обращение к теме семьи — жена главного героя служила «голосом совести», напоминанием о реальном мире.

Такую же роль досталось играть Шэрон Стоун в следующем заходе Скорсезе на территорию гангстерского эпоса — им стало трехчасовое «Казино». С возвращением дуэта Де Ниро / Пеши вернулись и старые конфликты с совестью, а вместе с ними — ощущение общей «перегруженности» из-за контраста между циничными сценами насилия и эмоциональными сокрушениями. «Казино» уже не имело явных шрамов от гангстерской классики семидесятых и восьмидесятых, в нем акцент смещался с принципов устройства преступной организации на «путь к успеху» определенного человека.

Можно увидеть некую иронию в том, что следующий свой фильм на эту тему Скорсезе снял спустя почти 20 лет уже не о бандитах, а об инвестиционном брокере — им стал «Волк с Уолл-Стрит». Пройдя череду стилистических трансформаций, Скорсезе наконец поймал пульс эпохи, попутно облегчив свои повествовательные конструкции. В «Волке с Уолл-Стрит» герои, ломая четвертую стену, откровенно говорят зрителям, что те «ничего не поймут» в объяснениях того, как устроена экономика, поэтому просто предлагают расслабиться и посмотреть на ее результаты. Скорости времен YouTube заставили режиссера не только обновить свой арсенал монтажных приемов и «фирменных» артистов, но и совсем избавиться от поучительного тона, предоставив зрителям самим делать морально-этические выводы из увиденного.

close Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» (2013) Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» (2013) Appian Way

Номинант на «Оскар»: «Ирландец» (2019)

Среди букмекерских прогнозов «Ирландец» Скорсезе уверенно занимает лидирующие позиции, актерский состав и техническое исполнение позволяют только восхититься и отдаться на волю профессионалам своего дела. И если «Оскар» 2007 года за «Отступников» выглядел как извинение и признание старых заслуг, то на этот раз ажиотаж вокруг итоговой работы мастера может заработать ему еще одну статуэтку, в пику моде и прогрессивным тенденциям, к которым премия стремилась в последние годы.