«Слишком хорош»: кого звезды хотят видеть министром культуры

После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о своем уходе с поста и роспуске правительства страны. На место Медведева был назначен бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, а новый кабинет министров будет сформирован в ближайшее время.

Реклама

Мы расспросили нескольких деятелей культуры о том, кого они хотели бы видеть на посту главы Минкульта и какие изменения должны быть привнесены в культурную политику страны. Услышав предмет вопроса, телеведущий Владимир Соловьев воздержался от «игры в современных российских политологов, которые действуют по принципу «назови сто фамилий — вдруг кого-то угадаешь». Он заявил, что видит на должности министра культуры «того, кого выберет президент Российской Федерации, премьер-министр, и утвердят все, кто должен утвердить».

«Мне кажется, что сейчас вопрос не только о личности, а о понимании, какие будут возложены функции, кто будет вице-премьером и какая будет команда. Мне нужно видеть на этой должности интеллигентного, глубокого, тонкого, умного, консервативных взглядов человека», — сказал Соловьев.

Отвечая на аналогичный вопрос, народный артист России Юрий Стоянов рассмеялся и вспомнил старый анекдот, в котором фигурирует министр культуры. По словам звезды юмористической программы «Городок», у него на примете есть идеально подходящая кандидатура на эту должность.

«Когда-то в советское время был такой анекдот: «Не бойтесь министра культуры, бойтесь культуры министра». Есть человек, которого я бы очень хотел видеть на этом посту, но я боюсь, он будет против, поэтому я не буду называть его фамилию. Его кандидатура муссируется в прессе, но он слишком хорош на своем месте и вряд ли этого хочет», — отметил Стоянов.

Сферу деятельности этого человека артист также не назвал, потому что иначе «сразу будет ясно, о ком идет речь».

«Недолго осталось ждать, что же гадать — неужели вы думаете, что где-то наверху все ждут: «А что же думает по этому поводу Стоянов?». Назначение, которому я рад — это Михаил Мишустин. Это очень толковый, порядочный человек», — признался Стоянов.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что главной целью нового главы Минкульта должна стать консолидация граждан вокруг культуры, потому что «культура объединяет общество».

«Если брать в пример Министерство культуры Советского Союза, оно принимало активное участие в судьбе чуть ли не каждого человека. У всех есть свои проблемы, трудности, и мне кажется, что это очень важный орган в жизни нашего человека, — считает Пригожин, — Эту организацию, как минимум, должны знать, уважать и понимать, в чем ее идеологическая составляющая и куда мы идем».

Собеседник признался, что не может дать однозначную оценку деятельности Минкульта, потому что зачастую многие его работы протекает незаметно.

«Сегодня мы привыкли к такому процессу, что все должно быть видно. Поэтому вся работа, которую делает Министерство культуры, должна быть на виду однозначно: открыли музей, вернули картины, построили концертный зал и так далее», — отметил Пригожин.

Важным аспектом работы нового министра он назвал развитие российской поп-музыки и выведение ее на международный уровень. По словам мужа певицы Валерии, «представители Европы и США гениально преподносят материал, делают его популярным и заставляют молодежь визжать», а российским исполнителям крайне сложно пробиться в заграничные чарты.

«Что самое важное — мы не должны делить культуру на своих и чужих, на плохих и хороших. На мой взгляд, сегодня в Министерстве культуры если и есть отделы, которые занимаются зарубежными мероприятиями, то их работа незначительна и ограничена только классическим жанром. Мы должны в том числе, акцентирую внимание, заниматься популярной музыкой, которая может быть востребована на Западе», — подчеркнул Пригожин.

Продюсер также заявил, что ведомство должно сплотить вокруг себя представителей всех областей культуры, а не только «киношников, классиков и представителей музеев».

«Конечно, не надо делать все абы как — во всех областях необходимо находить какую-то формулу, но не навязывая, а предлагая. Ведь, предлагая, мы сможем получить какой-то фидбэк от общества, люди должны это почувствовать», — сказал он.

При этом собеседник отметил низкую популярность классики среди молодежи, которую необходимо развивать с помощью коллаборации и других средств.

«Также я не согласен с тем, что народным артистом можно стать только с какого-то определенного возраста или что их должно быть определенное количество.

Если артист действительно приносит пользу, и государство оценивает его вклад — он должен быть отмечен независимо от возраста и жанра, в котором он работает», — считает Пригожин.

Он не смог назвать конкретного человека, который мог бы справиться с обязанностями министра, посчитав невозможным его определить.

«Видите, как сегодня все политики не угадали премьер-министра — никто не угадал даже близко. Это великолепное мастерство Владимира Владимировича [Путина] разглядеть людей просто грандиозно. Все сидят, гадают — вот какую фамилию бы я не назвал, я точно могу сказать, что не угадаю», — сказал продюсер.

По словам Пригожина, ответить на этот вопрос сложно, потому что в стране очень много достойных людей. Он считает, что новый министр должен «считаться со всеми и не иметь короны на голове, чтобы к нему был доступ», а также собрать вокруг себя совет из «правильных» идейных людей.

«Находясь на какой-то позиции, мы должны работать не на себя, а на человека, это очень важно. А кто справится — кто его знает? Сейчас показывать на кого-то пальцем может значить посоветовать кого-то, кто потом не оправдает своих надежд, поэтому я могу отвечать только за себя. Не важно, кто будет — важно, чтобы он учитывал представителей всех направлений», — заключил Пригожин.