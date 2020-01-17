«Ерунда»: Авербух не удостоил вниманием претензии Рудковской

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух подчеркнул, что не намерен обсуждать с музыкальным продюсером Яной Рудковской детали их конфликта в вопросе использования им композиции Димы Билана «Держи» в одном из своих ледовых шоу. Об этом он сказал «Газете.Ru».

«Нет, не буду я общаться с ней на эту тему и с вами тоже не буду. Дайте мне поработать. Мне есть, чем заняться, кроме этой ерунды», — заявил Авербух на просьбу прокомментировать высказывание Рудковской.

Ранее продюсер пояснила свое решение перевести разногласия с Авербухом в судебную плоскость тем, что он демонстрирует «поразительную вседозволенность» в общении с ее юристами.

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«Можно было бы закрыть глаза и не комментировать высказывания Авербуха, но, мне кажется, вседозволенность, с которой Илья послал наших юристов в космос, поражает», — цитирует супругу фигуриста Евгения Плющенко сайт kp.ru.

Данная история началась после того, как Рудковская увидела рекламу шоу Авербуха, где звучала композиция Димы Билана «Держи».

«Фонограмма была сильно изменена. Наши юристы позвонили Илье Авербуху и спросили, почему он без разрешения переделал нашу песню, сделал свою аранжировку, — сказала она. — Юристы ему объяснили, что если трек выйдет в таком виде, то у него будут проблемы».

По словам Рудковской, на это Авербух пообещал убрать их трек из своего шоу. Однако в конечном счете данный номер все равно был показан в эфире Первого канала.

Позже фигурист обратился к продюсеру с открытым письмом, в котором указал на то, что очисткой прав в данной ситуации занималась организация РАО («Российское Авторское общество» — «Газета.Ru»), с которой был заключен лицензионный договор «о предоставлении права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения».

В то же время продюсер написала в своем Telegram-канале, что для того, чтобы исчерпать конфликт фигуристу, достаточно было бы просто признать свою неправоту и извиниться. Однако такой реакции не последовало.

«Я вам это не прощаю, знайте! Штраф, говорят, за такое безобразие — до 5 млн рублей, — подчеркнула она. — Мы больше месяца ждали от вас извинения, но оно так и не последовало! Вы человек, видимо, очень богатый. Вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. Мы, в принципе, не против, как говорится, лишняя копеечка никому не помешает».

Рудковская также отметила, что к РАО и к Первому каналу у нее нет никаких вопросов. По ее словам, если бы трек использовался в том виде, в котором его исполняет Дима Билан, то к самому спортсмену тоже не было бы претензий.

«Но трек был изменен. А лицензию на изменения трека у нас никто не брал. Композитор песни Денис Ковальский тоже был удивлен новому — весьма странно сделанному на коленке — «Держи», — негодовала Рудковская. — Несмотря на то, что правообладателями трека являемся мы с Димой, Денис тоже очень расстроился. То, что Илья Авербух самовольно взял и исковеркал нашу песню, является нарушением авторского права. Более того, ему грозят большие штрафы. Мы его предупредили об этом, но он все равно сделал свою, одному ему понятную версию песни Димы, не имея никакого на это права».

Продюсер также предположила, что такой профессионал, как Авербух, должен понимать, что при желании изменить что-то в композициях, сначала следует купить лицензию у правообладателей произведения.

«Если они, конечно, захотят ему продать трек для переработки», — подчеркнула она.

Следом Рудковская вспомнила о том, как немецкий поп-музыкант и продюсер Дитер Болен отказал ей в лицензии для одного из ее артистов, несмотря на то, что ему была предложена за это внушительная сумма.

«Тут не факт, что Авербуху мы продали бы лицензию, но если он просто позвонил нам и по-человечески попросил меня или Диму — мы бы ему и так бы разрешили. Юлиана Караулова тоже работает со мной, но она пела же на том шоу Ильи Авербуха. Там же все нормально было, — рассудила Рудковская. — Илье предлагали извиниться, но он не хочет. Решить мирно вопрос — тоже не захотел».