Третий лишний: Сет Макфарлейн бросил Fox за $200 млн

Создатель мультсериалов «Гриффины» и «Американский папаша» Сет Макфарлейн заключил контракт с NBCUniversal на сумму $200 млн, в соответствии с которым он займется созданием и разработкой новых телепроектов для Universal Content Productions.

По словам источников, договор, который положит конец почти 25-летнему сотрудничеству шоураннера с телеканалом Fox, был заключен сроком на пять лет. В настоящий момент неизвестно, найдется ли среди новых проектов Макфарлейна место анимационным сериалам.

Первой серьезной работой Макфарлейна на телевидении стало сотрудничество с мультпликационной студией Hanna-Barbera. Руководство оценило его дебютный мультфильм «Жизнь Ларри», где впервые появились прототипы будущих «Гриффинов», и решило выпустить его в эфир. Вдохновленный успехом, через два года Макфарлейн создал продолжение под названием «Ларри и Стив», которое представили зрителям в передаче «The Cartoon Cartoon Show» канала Cartoon Network.

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Помимо этого, Макфарлейн был занят в сценарных группах таких анимационных проектов, как «Лаборатория Декстера», «Корова и петушок», «Я — горностай», а также «Джонни Браво». Позднее он признавался, что наибольшее внимание уделял «Джонни Браво», так как этот мультсериал давал ему самые широкие возможности для развития собственного стиля.

В начальный период своей карьеры Макфарлейн также сотрудничал с Walt Disney Television Animation при создании мультсериала, основанного на анимационном фильме «Книга Джунглей», а также работал над сценарием для шоу по мотивам комедии с Джимом Керри «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» для студии Nelvana.

После выхода на экраны «Ларри и Стива» проект молодого сценариста привлек внимание продюсеров телеканала Fox, которые сделали Макфарлейну предложение — запустить в производство полноценный мультипликационный сериал с участием главных героев. Бюджет пилотной серии проекта, который впоследствии станет «Гриффинами», составил $50 тысяч. После того как она была одобрена руководством канала, Макфарлейну доверили создание первого сезона, который должен был включать в себя 13 эпизодов. Сумма контракта составила $2 млн, а 24-летний шоураннер стал самым молодым исполнительным продюсером на телевидении.

Однако в 2002 году руководство Fox приняло решение снять «Гриффинов» с эфира. Чтобы удовлетворить разгневанных поклонников, телеканал заключил с Макфарлейном контракт на создание нового проекта. Им стал мультсериал «Американский папаша», который должен был стать одним из ряда анимационных проектов, рассчитанных на взрослую аудиторию. Его первую серию показали сразу же после финальной игры чемпионата по американскому футболу в феврале 2005 года.

Всего через три месяца после выхода в эфир «Американского папаши» телеканал вернул в эфир и «Гриффинов», а в 2009 году свет увидел их официальный спин-офф — «Шоу Кливленда», которое продержалось в эфире четыре года. В том же 2009 году Макфарлейн приступил к работе над единственным сезоном «Пригородного городка» — еще одного анимационного проекта, который вышел только в 2016 году.

Незадолго до появления «Шоу Кливленда» и «Пригородного городка» Макфарлейн также успел поработать исполнительным продюсером в сериале «Победитель» 2007 года. Шоу было посвящено воспоминаниям сорокалетнего мужчины о его жизни с родителями.

В 2008 году, после двух с половиной лет переговоров, шоураннеру удалось заключить контракт с Fox на $100 млн, по которому он должен был продолжить работу над «Гриффинами» и «Американским папашей» до 2012 года. Такая сумма сделки сделала его самым высокооплачиваемым сценаристом на телевидении.

В 2011 он выступил в качестве сопродюсера в научно-популярном документальном сериале «Космос: пространство и время», а в 2013 году под его руководством вышел единственный сезон сериала «Папаши», не имевшего широкого успеха.

На начало 2010-х пришелся и полнометражный дебют Макфарлейна — бюджет его комедии «Третий лишний» 2012 года с Марком Уолбергом и Милой Кунис составил $50 млн, а сборы — $549 млн. Его продолжение вышло через три года — при бюджете в $68 млн он принес своим создателям $216 млн. Между ними оказался проект «Миллион способов потерять голову» — комедийный вестерн Макфарлейна, где тот сыграл главную роль вместе с Шарлиз Терон (бюджет — $40 млн, сборы — $87 млн).

После успеха фильма «Третий лишний» Макфарлейн получил приглашение от организаторов премии «Оскар» провести в качестве ведущего 85-ю церемонию вручения наград. Помимо роли ведущего, он также исполнил несколько музыкальных номеров. Несмотря на зрительский успех, неполиткорректные штуки Макфарлейна, а также музыкальный номер «Мы видели твои сиськи» вызвал серьезные противоречия в киносообществе.

Макфарлейн вновь появился в качестве исполнителя главной роли в своем собственном проекте, когда в 2017 году телеканал Fox запустил в эфир его научно-фантастический сериал «Орвилл», представляющий собой пародию на легендарную франшизу «Звездный путь». После успеха первых двух сезонов сериал было решено продлить, а в 2019 году стало известно, что третий сезон «Орвилла» выйдет уже не на Fox, а на Hulu.

Последним на данный момент проектом с его участием, вышедшим в эфир, стало шоу «Самый громкий голос в комнате» — драматический мини-сериал о жизни создателя телеканала Fox News Роджера Айлза. Сериал, в котором Макфарлейн сыграл бывшего вице-президента телеканала Брайана Льюиса, вышел в эфире телеканала Showtime летом 2019 года.