Плохие парни и добрые животные: на что пойдут американцы

Главным хитом американского кинопроката на грядущих выходных станет третья и предположительно заключительная часть франшизы о двух безбашенных полицейских «Плохие парни навсегда», где главные роли уже традиционно сыграли Уилл Смит и Мартин Лоуренс. По сюжету, двум бывшим напарникам, один из которых ушел в частный сыск, а второй столкнулся с кризисом среднего возраста, вновь придется забыть старые обиды и выступить заодно, чтобы дать отпор наемнику из Албании, который решил отомстить за убийство своего брата. Ожидается, что новая часть трилогии принесет своим создателям $47 млн.

С первой на вторую строчку в таблице лидеров по сборам спустится фильм Сэма Мендеса «1917», который «Газета.Ru» ранее включила в список лучших фильмов ушедшего года. Имитирующая съемки единым, непрерывным планом картина посвящена одному дню из жизни британской армии и двух ее солдат в третий год Первой мировой войны. Военная драма о спасении целого батальона уже получила отличное сарафанное радио, одержала победу в номинациях «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссер» на церемонии вручения премий «Золотой глобус», а также заработала 10 номинаций на «Оскар». По мнению экспертов, за уикенд ей удастся заработать $31 млн

Второй премьерой грядущих выходных станет «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», где роль доктора, понимающего язык животных, впервые сыграл не привычный уже в этом образе Эдди Мерфи, а бывший Железный человек — Роберт Дауни-младший. Помимо этого, действие комедии было решено перенести в викторианскую эпоху, в соответствии с литературным первоисточником. По сюжету, потерявший интерес к жизни доктор, получив задание от королевы, отправился в путешествие на мистический остров в компании животных, голоса которым дали Том Холланд, Эмма Томпсон, Рэйф Файнс, Селена Гомес и другие звезды. Ожидается, что премьерные выходные принесут фильму $20,5 млн.

Новая часть франшизы из 90-х о мистической игре, которая перемещает игроков в дикие джунгли, «Джуманджи: Новый уровень» на шестой неделе спустится на четвертое место. В этот раз приключения Дуэйна Джонсона, Кевина Харта, Джека Блэка и Карен Гиллан смогут принести своим создателям $11,8 млн.

Замкнет пятерку лидеров проката этой недели долгожданная девятая часть главной космической саги последних сорока лет — «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Завершение франшизы с легендарным прошлым, о которой ранее писала «Газета.Ru», на пятой неделе проката продолжает вызывать споры среди критиков и поклонников. Перевалив через отметку в $1 млрд, фильм заработает еще около $9,7 млн.

Вышедший в широкий прокат на прошлой неделе фильм «Просто помиловать» расположится в списке самых кассовых лент этого уикенда следом за «Звездными войнами». В центре сюжета экранизации бестселлера «Просто помиловать: история справедливости и искупления» — история всемирно известного адвоката по защите гражданских прав Брайана Стивенсона, который взялся за дело афроамериканца, несправедливо приговоренного к смертной казни. Фильм, в съемках которого приняли участие Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс и Бри Ларсон, заработает около $9,3 млн.

После объявления о номинации на «Оскар» второй режиссерской работы Греты Гервиг «Маленькие женщины» этот фильм станет единственным среди представленных в американском прокате на этой неделе, кому удастся улучшить свой результат. Грядущие выходные принесут очередной экранизации одного из классических произведений англоязычной прозы $8 млн.

С четвертого на восьмое место спустилась комедия «Как босс» о двух подругах, решившихся на создание собственного бизнеса — косметической компании. Эксперты ожидают, что за этот уикенд фильм заработает $7 млн.

Главным долгожителем этой недели станет мультфильм «Холодное сердце 2». Продолжение приключений Анны и Эльзы на этот раз соберет в прокате около $5,6 млн.

Замкнет десятку лидеров проката этой недели новый фильм от режиссера «Последних джедаев» Райана Джонсона «Достать ножи». Эти выходные станут восьмыми для ироничного постмодернистского детектива, который заработает еще $4,5 млн.