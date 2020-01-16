Робот Егор Крид и «Холоп»: на что пойдут россияне

Лидером стартовавшего в России уикенда станет новинка »(Не)идеальный мужчина» с Егором Кридом и Юлией Александровой в главных ролях. Согласно аналитикам, по предварительным продажам фантастическая комедия Марюса Вайсберга («Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения») и сценариста Жоры Крыжовникова не так уж сильно уступает «Холопу», ставшему самой прибыльной комедией в истории российского проката (7,2 млн рублей против 9,02 млн рублей). Сборы премьеры ожидаются на уровне 300 млн рублей.

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По сюжету девушка Света после очередного расставания устраивается работать в компанию по продаже роботов, где и встречает идеальный вариант. Для певца роль полуробота-получеловека стала дебютом в кино.

Второе место — у «Холопа» Клима Шипенко. В ходе третьей недели проката картина о перевоспитании молодого мажора собрала 391 млн рублей и пополнила свою кассу до немыслимых 2,3 млрд рублей. На этот раз фильму предсказывают результат на уровне 190 млн рублей. Согласно прогнозам кинокритиков, окончательная сумма сборов комедии с Милошем Биковичем составит 3 млрд рублей — по этому показателю среди всех российских фильмов «Холоп» уступит только «Движению вверх».

Во вторые выходные мультфильм «Камуфляж и шпионаж» студии Blue Sky может заработать еще 90 млн рублей. На прошлой неделе он стартовал со 191 млн рублей. Шпионская комедия Джоша и Бенни Сэфди повествует о молодом ученом Уолтере Беккете и матером шпионе Лэнсе Стерлинге, которые должны объединить свои силы ради спасения мира.

Новый проект от создателя фильма «Глаза моей матери» Николаса Пеша и сценариста «Полуночного экспресса» Джеффри Бюхлера — «Проклятие» — разместится на четвертой строчке отечественного бокс-офиса и соберет в районе 80 млн рублей. По сюжету мать-одиночка и детектив обнаруживает в тихом пригороде проклятый дом с привидениями. Однако избежать наказания за свое любопытство становится сложно: злой дух преследует и жестоко убивает всех, кто переступит порог дома.

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение», стартовавший в российских кинотеатрах 1 января, за прошлый уикенд собрал 129,4 млн рублей. В свои третьи выходные заработает 48 млн рублей, разместившись на пятом месте. Согласно сюжету ленты, героиня Ирины Старшенбаум обнаруживает у себя сверхспособности, после чего становится объектом повышенного интереса со стороны Министерства обороны и инопланетных форм жизни, которые вторглись на нашу планету. Первая часть фильма заработала в домашнем прокате более 1 млрд рублей.

Получившая неоднозначные отзывы критиков за образ декабристов и провалившаяся в прокате (стартовав со 121 млн рублей при бюджете в 800 млн) историческая лента Андрея Кравчука «Союз Спасения» в четвертые выходные финиширует шестой. 16-19 января фильм может заработать 24 млн рублей. В каст вошли Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Иван Колесников и другие.

Еще одна новинка недели — черно-белый хоррор «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях — окажется лишь на седьмом месте. Предполагается, что он заработает около 24 млн рублей. Фильм получил высокие оценки кинокритиков и был номинирован на «Оскар-2020», где поборется за награду в категории «Лучшая операторская работа» (Джарин Блашке).