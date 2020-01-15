«Педагоги уезжают в Китай»: Мацуев о школах искусств в регионах

Пианист Денис Мацуев заявил о необходимости привести в порядок помещения, где располагаются детские школы искусств. Таким образом, он поддержал поручение президента России Владимира Путина Федеральному собранию 15 января 2020 года.

«Эта тема действительно требует обсуждений и, конечно же, доработки. Дело сдвинулось с мертвой точки несколько лет назад, когда возобновили свое производство фабрики по производству музыкальных инструментов. В первую очередь, конечно, пианино и роялей. Это была просто катастрофа, — рассказал Мацуев «Газете.Ru».

— Потому что в советское время было за 100, если не больше, разных фабрик — и практически в каждой семье стояло пианино, а все музыкальные школы были оснащены замечательными инструментами. Не самого высшего качества, не Steinway, понятно, но это были добротные и прекрасные инструменты как для домашнего музицирования, так и для музыкальных школ».

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По мнению Мацуева, настоящие таланты рождаются не в Москве и Санкт-Петербурге, а, как правило, в регионах, простых селах и деревнях. Музыкант отметил, что необходимо обратить внимание не только на условия, в которых занимаются дети, но и на зарплату преподавателей.

«Потому что на педагогах, фанатиках своего дела, на них все держится. Последние 30 лет они выживали фактически — или уезжали за границу. Это большая проблема, отток музыкальных педагогов. В особенности — в восточной части нашей страны. Они уезжают в Китай», — посетовал он.

Мацуев подчеркнул, что в СССР практически в каждой семье стояло пианино. В качестве примера он привел Китай, который, по его словам, полностью скопировал советскую систему музыкального образования.

«По моему убеждению, ребенок должен познакомиться — наравне с буквой и цифрой — с нотой. Уроки музыки должны быть нескучными. Что греха таить: у многих подсознательно есть несерьезное отношение к урокам музыки в общеобразовательных школах, — пояснил народный артист России. — А, на мой взгляд, здесь должны быть такие стандарты, принятые талантливыми людьми, по которым музыка преподавалась бы очень увлекательно. Чтобы детей увлечь этим, познакомить их с этим сказочным и удивительным миром музыки».

В заключение Мацуев выразил надежду на то, что ремонт в школах искусств будет способствовать появлению талантов в будущем.

«Даже вопреки всему — не из музыкальных семей, безотцовщина, не самое лучшее финансовое положение. И все равно они берутся. Возможно, здесь ответ кроется в том, что есть у нас этот загадочный культурный русский ген, который где-то глубоко внутри нас, — и вне зависимости от всего они появляются. Но если у них будет возможность заниматься на хороших инструментах в хороших музыкальных школах с хорошими педагогами, которые будут получать достойную зарплату, талантов будет появляться больше», — подытожил пианист.

Накануне Владимир Путин поручил правительству и властям регионов привести в порядок детские школы искусств. По словам президента, в рамках национального проекта «Культура» выделено более восьми млрд рублей на оборудование и музыкальные инструменты.

«У нас динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков и центров, такими же современными должны стать условия для занятий музыкой, живописью и другими видами творчества. <...> Но проблема гораздо шире — сейчас более тысячи помещений, где размещены такие заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу правительство помочь регионам привести их в порядок, регионы, прошу не забывать, что это ваша обязанность», — сказал Путин.

Согласно целям проекта «Культура», до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.