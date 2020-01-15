«Сквозь снег», «Маяк» и другие премьеры недели

«Сквозь снег» («Snowpiercer»); Пон Чжун Хо

После триумфа «Паразитов» до российского проката наконец-то добрался пятый фильм Пон Чжун Хо «Сквозь снег». Картина, основанная на одноименном французском комиксе, стала первым международным опытом постановщика, поскольку снималась в сотрудничестве с несколькими европейскими студиями. В ней южнокорейский режиссер продолжает исследовать проблему классового неравенства, предлагая для этого весьма замысловатый сюжет: вот уже 17 лет герои едут в поезде, причем их статус зависит от номера вагона — чем дальше от «головы», тем ниже.

Черно-белый хоррор «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях получил высокие оценки кинокритиков, встретил овации на Каннском фестивале, а еще был номинирован на «Оскар-2020», где поборется за награду в категории «Лучшая операторская работа» (Джарин Блашке). В этот раз Роберт Эггерс («Ведьма») снял еще более мрачную и удручающую картину: в ней смотритель маяка и его помощник в течение четырех недель вынуждены существовать вдвоем вдали от цивилизации.

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Почитайте наше интервью с Паттинсоном, в котором он рассказал о тяжелых условиях съемки ленты.

«Особенные» («Hors normes»); Оливье Накаш, Эрик Толедано

По сюжету французской драмы «Особенные» двое волонтеров Бруно и Малик вот уже двадцать лет заботятся о детях с тяжелыми формами аутизма. Роли супергероев нашего времени исполнили Реда Катеб и Венсан Кассель. Премьера ленты состоялась в прошлом году в рамках Каннского кинофестиваля.

«Маленькая мисс Дулиттл» («Liliane Susewind — Ein tierisches Abenteuer»); Йоахим Масаннек

Главная героиня детской комедии «Маленькая мисс Дулиттл» — на вид обычный подросток, которая на самом деле обладает уникальным даром. Она умеет разговаривать с животными, однако семья держит это в страшной тайне. Эта способность позволит ей спасти своего друга слоненка, похищенного из зоопарка.

«Проклятие» («The Grudge»); Николас Пеш

Новый проект от создателя фильма «Глаза моей матери» Николаса Пеша и сценариста «Полуночного экспресса» Джеффри Бюхлера — «Проклятие» — рассказывает о матери-одиночке и детективе, которая обнаруживает в тихом пригороде проклятый дом с привидениями. Однако избежать наказания за свое любопытство становится сложно: злой дух преследует и жестоко убивает всех, кто переступит порог дома.

«Песня имен» («The Song of Names»); Франсуа Жирар

В центре сюжета канадо-венгерской драмы Франсуа Жирара — история о двух музыкантах, переживших Холокост. Один из них пропал, и лишь спустя сорок лет становятся известны обстоятельства произошедшего. В актерский состав ленты вошли Клайв Оуэн, Катрин МакКормак, Тим Рот и другие.

«Мое прекрасное лето с Софи» («Une fille facile»); Ребекка Злотовски

Наиме шестнадцать лет, она живет в Каннах и пытается найти смысл жизни. Вместе со своей 22-летней кузиной Софи они знакомятся с одинокими богачами, которые одаривают их разными подарками. Но вскоре главная героиня понимает, что за все нужно платить. Мировая премьера фильма прошла в мае 2019 года на Каннском кинофестивале в рамках программы «Двухнедельник режиссеров».