«Разговор не сложился»: Серова ранили в перестрелке

Народный артист России Александр Серов рассказал, что в конце прошлого года получил ранение в ногу из травматического оружия. По словам музыканта, он проводил вечер с друзьями в подмосковном кафе. В какой-то момент возникла конфликтная ситуация с компанией за соседним столиком. Разгоряченные алкоголем мужчины не ограничились словесной перепалкой и решили продолжить «разговор» на улице.

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«Я отдыхал в кафе, — цитирует певца «СтарХит». — Там началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу. Конечно, я перепугался!»

Серов был доставлен на скорой помощи в институт хирургии имени Вишневского, где врачи извлекли пулю и обработали рану.

«Не переживайте, здоровью сейчас ничего не грозит, — продолжил Серов. — Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю. Но думаю, быстро заживет. Конечно, теперь приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию».

По словам артиста, он не видел смысла в том, чтобы обращаться в правоохранительные органы, поскольку обидчик моментально скрылся после случившегося.

«Какой суд, о чем речь? — сказал артист. — Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала».

В последние годы Серов часто фигурирует в скандальной хронике: публичные разбирательства с потерявшей от него ребенка любовницей Дарьей Друзьяк, попытки наладить отношения с дочерью Мишель, многолетнее противостояние с внебрачной дочерью Кристин Тилер. К слову, суд с последней он выиграл в августе этого года. Тогда Хорошевский суд отказался наказывать исполнителя рублем за то, что он в цикле телепередач оскорблял девушку, и, в частности, назвал ее «дебилкой».

Ранее сообщалось, что внебрачная дочь Серова, в настоящее время проживающая в Германии, обратилась в суд с целью взыскать с отца около 11 млн рублей и обязать принести публичные извинения за моральные страдания. Девушку, в частности, возмутили слова артиста о том, что «она не способна на чувства, умственно и психически больной человек и не понимает, где вообще находится». Кроме того, Серов заявил, что она якобы еще в пятом классе начала употреблять наркотики.

Адвокат Тилер Юлия Сулеймановова назвала ее очень чувствительным человеком, которому тяжело далось пережить такую славу. Вместе с тем представитель Серова Борис Абаев заявил, что все высказывания исполнителя — это его личное мнение, а не утверждение. По словам Абаева, артист имеет право на свободу слова и мысли.

Юрист также заявил, что с самого начала было понятно, что объявившиеся спустя почти 30 лет дочь и бывшая любовница Надежда Тилер рассчитывали поживиться наследством Серова, когда придет время.

Кроме того, Абаев зачитал в суде письмо-угрозу, которое певец получил от Тилер: «Здравствуй, Саша. Пишу тебе, христианину и порядочному гражданину...» — так начиналось послание. Далее она подчеркнула, что сумма, которую Серов выплатил им ранее, «смехотворна», и если он не выполнит долг отца и проигнорирует письмо, то всей стране станет известно о его эгоизме, и тогда ему уже не удастся избежать «промыва костей».

К слову, в суде прозвучало, что в 2005 году исполнитель выплатил все алименты, которые причитались его дочери. Однако позже Сулейманова заявила, что артист предъявил в суде справку с минимальной зарплатой, поэтому сумма алиментов получилась незначительной.

Адвокат певца, в свою очередь, продолжал настаивать на том, что девушка и ее мать преследуют корыстные цели. Абаев заявил, что по его сведениям, все телеэфиры, которые женщины посещали, принесли им серьезные деньги. Более того, инициатором появления этих эфиров, по его словам, была сама Надежда.

«Вознаграждение было солидным, не две тысячи рублей, — цитирует юриста МК. — Фактически Надежда Тилер притянула дочь к этому скандалу и, когда мы упоминаем Надежду, то фактически говорим о ней, как об организаторе этого действа. А дочь здесь играла второстепенную роль. Дочь действовала по указанию матери».