«Удержался от соблазна»: мушкетеры поздравили Дунаевского

Музыке Максима Дунаевского к таким хитам советского проката, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свиданья!» и «Карнавал», удалось сохранить свою популярность спустя несколько десятилетий благодаря профессионализму и уникальному чувству мелодии композитора, рассказал «Газете.Ru» актер Михаил Боярский, поздравляя его с 75-летием.

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«Он настоящий профессионал. Он не компилирует музыку, у него есть дар — писать мелодию. Это не каждому дано, у нас таких композиторов — раз-два и обчелся, вообще таких на Земле не так уж много. Настоящий музыкант, который чувствует музыкальное произведение. Мне очень нравится, что он пишет не просто хиты, он исходит из драматургического материала и после этого приступает к работе. Его музыка обычно очень театральна, за каждой песней стоит персонаж. Я не говорю про мюзиклы — достаточно вспомнить «Ветер перемен», которая стала буквально гимном молодежи, потому что она написана на чудесные стихи Олева. Это потрясающее произведение, где во главе угла стоит музыка, музыка и еще раз — мелодия. Это редкий дар уметь писать красивые мелодии», — сказал Боярский.

По словам артиста, композитор неоднократно приезжал на съемочную площадку «Трех мушкетеров», где корректировал актеров во время репетиции сочиненных им песен. Он также рассказал, что их активное сотрудничество началось дома у Дунаевского, где тот сыграл несколько номеров, которые планировалось включить в будущий фильм:

«Я впервые был у него дома, за роялем он мне показывал песни к кинофильму «Три Мушкетера». Так начался наш творческий союз, тандем, я был потрясен его музыкой. Мне она безумно понравилась.

Максима устраивало, как я исполняю его песни, поэтому мы нашли общий язык очень быстро. Ну и с тех пор мы уже не расставались никогда. Во-первых, он сам очень неплохо поет, и мы с ним для фильма «Три мушкетера» записали дуэт. Он пел за де Тревиля, я — за д'Артаньяна. Так что у нас серьезный опыт в исполнении его песен вдвоем. И вообще, все песни, которые я пою, сначала исполняет он, а потом уже, прослушав его исполнение, я делаю для себя выводы, так чтобы это было максимально близко к пожеланию композитора. Поэтому у нас разногласий практически не бывает».

Своими впечатлениями от музыки Дунаевского с «Газетой.Ru» также поделился сыгравший Атоса актер Вениамин Смехов, который впервые услышал ее в стенах театра «Современник».

«Юбилей моего замечательного товарища означает прежде всего победу разума на полях легкой музыки. Я могу только радоваться тому, что когда-то в «Современнике» звучал Булат Окуджава, а музыку писал совершенно молодой и неизвестный в широких кругах Максим Дунаевский. Музыка была замечательная, театр — необыкновенный, Окуджава — это Окуджава. Я впервые услышал Максима там. Потом уже слышал его замечательную музыку ко многим фильмам, для многих певцов. А потом случилась настоящая радость — это его участие в авторской группе фильма о мушкетерах. И первого фильма, и второго», — сказал Смехов.

Смехов также отметил твердость характера Дунаевского в ситуации, когда возник конфликт между режиссером «Три мушкетеров» Георгием Юнгвальд-Хилькевичем со сценаристом Марком Розовским и автором текстов песен Юрием Ряшенцевым.

«Мне очень нравилось его несуетное благородство по отношению к товарищам. Он находился между «воюющими сторонами», из-за чего показ фильма о мушкетерах был отложен на год, но Максим делал все возможное, чтобы был мир. Мне это особенно было дорого.

Он подтянул и мою персону для того, чтобы уговаривать спорящих — и режиссера фильма, и авторов текста. Ну, в тот момент не удалось. Кто прав, кто виноват в таких случаях, не разобрать, нет третейского судьи. Но Максим в случае какого-то нездорового обострения отношений меня очень порадовал миротворчеством. Поскольку мне это самому очень близко с детства. Говорят, по гороскопу. А у него — другой гороскоп, и он все равно миротворец. Вот за это я его очень люблю и ценю», — признался Смехов.

Говоря о таланте Дунаевского как композитора, Смехов также отметил его профессиональную принципиальность и верность ремеслу.

«У него есть талант звучать. Тяга к ширпотребу в публичном искусстве — театр, кино, эстрада, зарабатывание на пустяках, на вторичности — и в литературе, и в музыке — это очень распространено в наше время. Мне кажется, Дунаевский удержался от соблазна ради заработка кривить душой профессионала. Он всегда был верен своему долгу, в первую очередь — перед своим именем. Когда мы репетировали у него дома арию Атоса, конечно, мне было совершенно радостно за то, что играл он на рояле Исаака Осиповича Дунаевского, который был и навсегда останется гением отечественной музыки», — поделился он.