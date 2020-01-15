«Удержался от соблазна»: мушкетеры поздравили Дунаевского

Автор музыки к «Мушкетерам» и «Мэри Поппинс» Максим Дунаевский отмечает 75-летие

Народный артист России, один из самых востребованных советских композиторов Максим Дунаевский отмечает 75-летие. Исполнители главных ролей в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» Михаил Боярский и Вениамин Смехов рассказали «Газете.Ru», как впервые услышали музыку Дунаевского и почему она остается популярной по сей день.

Музыке Максима Дунаевского к таким хитам советского проката, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свиданья!» и «Карнавал», удалось сохранить свою популярность спустя несколько десятилетий благодаря профессионализму и уникальному чувству мелодии композитора, рассказал «Газете.Ru» актер Михаил Боярский, поздравляя его с 75-летием.

«Он настоящий профессионал. Он не компилирует музыку, у него есть дар — писать мелодию. Это не каждому дано, у нас таких композиторов — раз-два и обчелся, вообще таких на Земле не так уж много. Настоящий музыкант, который чувствует музыкальное произведение. Мне очень нравится, что он пишет не просто хиты, он исходит из драматургического материала и после этого приступает к работе. Его музыка обычно очень театральна, за каждой песней стоит персонаж. Я не говорю про мюзиклы — достаточно вспомнить «Ветер перемен», которая стала буквально гимном молодежи, потому что она написана на чудесные стихи Олева. Это потрясающее произведение, где во главе угла стоит музыка, музыка и еще раз — мелодия. Это редкий дар уметь писать красивые мелодии», — сказал Боярский.

Фоторепортаж: Максиму Дунаевскому -- 75
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По словам артиста, композитор неоднократно приезжал на съемочную площадку «Трех мушкетеров», где корректировал актеров во время репетиции сочиненных им песен. Он также рассказал, что их активное сотрудничество началось дома у Дунаевского, где тот сыграл несколько номеров, которые планировалось включить в будущий фильм:

«Я впервые был у него дома, за роялем он мне показывал песни к кинофильму «Три Мушкетера». Так начался наш творческий союз, тандем, я был потрясен его музыкой. Мне она безумно понравилась.

Максима устраивало, как я исполняю его песни, поэтому мы нашли общий язык очень быстро. Ну и с тех пор мы уже не расставались никогда. Во-первых, он сам очень неплохо поет, и мы с ним для фильма «Три мушкетера» записали дуэт. Он пел за де Тревиля, я — за д'Артаньяна. Так что у нас серьезный опыт в исполнении его песен вдвоем. И вообще, все песни, которые я пою, сначала исполняет он, а потом уже, прослушав его исполнение, я делаю для себя выводы, так чтобы это было максимально близко к пожеланию композитора. Поэтому у нас разногласий практически не бывает».

Своими впечатлениями от музыки Дунаевского с «Газетой.Ru» также поделился сыгравший Атоса актер Вениамин Смехов, который впервые услышал ее в стенах театра «Современник».

«Юбилей моего замечательного товарища означает прежде всего победу разума на полях легкой музыки. Я могу только радоваться тому, что когда-то в «Современнике» звучал Булат Окуджава, а музыку писал совершенно молодой и неизвестный в широких кругах Максим Дунаевский. Музыка была замечательная, театр — необыкновенный, Окуджава — это Окуджава. Я впервые услышал Максима там. Потом уже слышал его замечательную музыку ко многим фильмам, для многих певцов. А потом случилась настоящая радость — это его участие в авторской группе фильма о мушкетерах. И первого фильма, и второго», — сказал Смехов.

Смехов также отметил твердость характера Дунаевского в ситуации, когда возник конфликт между режиссером «Три мушкетеров» Георгием Юнгвальд-Хилькевичем со сценаристом Марком Розовским и автором текстов песен Юрием Ряшенцевым.

«Мне очень нравилось его несуетное благородство по отношению к товарищам. Он находился между «воюющими сторонами», из-за чего показ фильма о мушкетерах был отложен на год, но Максим делал все возможное, чтобы был мир. Мне это особенно было дорого.

Он подтянул и мою персону для того, чтобы уговаривать спорящих — и режиссера фильма, и авторов текста. Ну, в тот момент не удалось. Кто прав, кто виноват в таких случаях, не разобрать, нет третейского судьи. Но Максим в случае какого-то нездорового обострения отношений меня очень порадовал миротворчеством. Поскольку мне это самому очень близко с детства. Говорят, по гороскопу. А у него — другой гороскоп, и он все равно миротворец. Вот за это я его очень люблю и ценю», — признался Смехов.

Говоря о таланте Дунаевского как композитора, Смехов также отметил его профессиональную принципиальность и верность ремеслу.

«У него есть талант звучать. Тяга к ширпотребу в публичном искусстве — театр, кино, эстрада, зарабатывание на пустяках, на вторичности — и в литературе, и в музыке — это очень распространено в наше время. Мне кажется, Дунаевский удержался от соблазна ради заработка кривить душой профессионала. Он всегда был верен своему долгу, в первую очередь — перед своим именем. Когда мы репетировали у него дома арию Атоса, конечно, мне было совершенно радостно за то, что играл он на рояле Исаака Осиповича Дунаевского, который был и навсегда останется гением отечественной музыки», — поделился он.