«Все по плану»: Добронравов раскрыл дату выхода новых «Сватов»

Народный артист России Федор Добронравов сообщил о дате выхода седьмого сезона сериала «Сваты». По словам исполнителя роли Ивана Будько, премьера новых серий запланирована на 2021 год. Актер признался, что наравне со всей съемочной группой он боится загадывать точные сроки выхода сериала, поскольку неоднократно возникали разного рода проблемы — сперва актерам закрыли въезд на территорию Украины, а позже появились слухи о том, что главные герои проекта намерены уйти.

«Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было», — отметил Добронравов в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

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В настоящий момент известно, что съемки седьмого сезона проходят в Белоруссии. Новые серии порадуют поклонников ленты полюбившимися персонажами в молодости. В частности, роль молодого Ивана Будько исполнит родной сын Федора Добронравова — Виктор. Детскую версию его супруги Валюхи сыграет 12-летняя актриса Мария Тарасова, а Дарья Рыбак — юную. Кроме того известно, что в сериале появится один новый персонаж — директор сельского клуба Палыч. Эту роль исполнит известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей» актер Михаил Трухин. Отмечается, что его герой появится на свадебном торжестве Женьки и американца Джека. Ранее ходили слухи о том, что в седьмом сезоне также появится герой Анатолия Васильева.

Напомним, что съемки предыдущего шестого сезона «Сватов» проходили на Украине, однако из-за случившегося политического кризиса было принято решение перенести производство в Белоруссию. Сейчас съемочный процесс идет полным ходом в разных локациях: в центре Минска, в деревне Дудичи,на заводе «БелАЗ», в имении Огинского в городке Залесье и в Логойске.

Один из актеров сериала Даниил Белых (Максим) в одном из интервью поделился подробностями создания нового сезона и признался, что очень доволен своей работой.

«Не могу раскрывать сюжетные линии, но могу сказать, что очень плотный, хорошо написанный сценарий. Думаю, все фанаты будут удовлетворены каким-то человечным, душевным финалом этого сериала, — сказал он. — Сплоченная команда хранит свои секреты, и это помогает сохранить интерес к замыслу, который осуществляют и продюсерская группа, и режиссерская».

В декабре прошлого года актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валентину Будько, также поделилась с подписчиками своего Instagram подробностями работы над сезоном.

Она подчеркнула, что в съемочной группе царило единство и сплоченность. По словам Кравченко, никто в коллективе не относился к «Сватам» как к сериалу. Кроме того она вспомнила, как однажды уже играла в ситкоме, где как раз была большая спешка. Актерам не удавалось полностью вжиться в роли, из-за чего в результате продукт оказался сырым. В «Сватах» же все удавалось делать размеренно.

«Да, там тоже сроки, но если режиссеру не нравилось, как исполнена роль, или если погода не удалась — останавливались и переснимали. Подход был серьезный», — писала она.

Вместе с тем, Кравченко посетовала в своем блоге на актерскую невостребованность. Стоит отметить, что на это часто жалуются многие другие представители профессии. Некоторым из них приходится годами ждать интересных предложений в кино.

«Каюсь, бывали моменты, когда жалела, что пошла в актрисы. Думала про себя: «Нужно было идти в медицинский. Сейчас не мучилась бы своей невостребованностью, а приносила пользу людям!» Про эти размышления вспомнила совсем недавно, когда снимали последний сезон сериала «Сваты», — признавалась артистка.

Кроме того Кравченко вспомнила, как ее коллега по сериалу, Федор Добронравов, однажды приехал очень радостный на съемочную площадку. Тогда он с удовлетворением заявил, что многие его знакомые благодарили его за эмоциональный подъем и прилив жизненных сил, которые с ними случались после просмотра сериала. Актриса отметила, что ее коллега очень гордится тем фактом, что сериал оказывает столь благоприятный эффект на людей.