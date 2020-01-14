«Провокация»: муж Нетребко об «отказе» выступать с армянкой

Оперный певец из Азербайджана и муж народной артистки России Анны Нетребко Юсиф Эйвазов опроверг информацию о своем отказе выступать на одной сцене с армянской певицей Рузан Манташян. Артист написал в Instagram, что имеет собственное видение отношений между Азербайджаном и Арменией, которое никаким образом не касается его выступлений.

«Мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре. Поэтому доверяйте проверенной информации и не распространяйте провокации дальше. Не поддавайтесь провокации!» — призвал Эйвазов.

К своему посту он приложил сообщение организаторов 15-го дрезденского оперного бала Semper Opera Ball, на котором должна была выступить Манташян. По словам организаторов мероприятия, национальная принадлежность артистки не является причиной отсутствия ее номера в программе бала.

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Ранее некоторые СМИ опубликовали сообщения о том, что Эйвазов не стал работать с Манташян из политических соображений. Согласно данным портала Forumopera, артисты должны были выступить дуэтом на открытии бала, но муж Нетребко якобы отказался выходить с армянкой на одну сцену. В результате организаторы сделали выбор в пользу Эйвазова и отказались от сотрудничества с Марташян.

На эту тему также высказался художественный руководитель Semper Opera Ball Ханс-Йоахим Фрей. Он категорически опроверг информацию о конфликте артистов, назвав ее «инсинуацией» и «клеветой». По словам Фрея, оперный театр изначально не заключал контракт на выступление Манташян на мероприятии, которое пройдет 7 февраля в Дрездене.

«Привлекательность Semper Opera Ball заключается именно в том, что на протяжении многих лет в программе бала участвует наиболее широкий спектр артистов из самых разных стран, включая Армению», — сказал организатор мероприятия.

Он подчеркнул, что Эйвазов не отказывался от работы с коллегой из-за ее происхождения, а причиной скандала могли стать недопонимания в коммуникации с агентством артистки из Армении. Худрук бала также отметил, что муж Нетребко известен как «космополитичный артист и честный человек».

В комментариях к посту Эйвазова его поддержали несколько известных музыкантов, включая народного артиста России Филиппа Киркорова, певца Прохора Шаляпина и российскую оперную исполнительницу абхазского происхождения Хиблу Герзмаву.

«Юсиф, ты мировая суперзвезда и, конечно, менее известные личности хотят пиара за твой счет любым способом! Я, например, вообще впервые слышу имя Рухан, но теперь благодаря тебе, ее узнает весь мир!» — написал Шаляпин.

По словам Киркорова, обвинения мужа Нетребко в отказе от выступления с армянской артисткой из-за политических разногласий «до боли знакомо» и «что-то очень напоминает». Коллега Эйвазова Герзмава, в свою очередь, заострила внимание на словах о том, что политика и культура не должны пересекаться.

«Какой бред, господи! Когда журналисты поймут, что музыканты — это не политики? Зачем сталкивать людей?» — возмутилась певица.

Semper Opera Ball является крупнейшим мероприятием классической музыки в немецкоязычной Европе. Впервые он прошел в 1925 году и до начала Второй Мировой войны проводился восемь раз. К 800-летию Дрездена в 2006 году эту традицию возобновили, и с тех пор мероприятие организуется ежегодно. Бал проходит в здании оперы Земпера, и ежегодно его посещают 2,5 тыс. человек. Еще 15 тыс. зрителей наблюдают это зрелище с площади перед знаменитым зданием.