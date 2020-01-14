Восстал из ада: на блогера завели дело из-за рассказа о Сталине

В отношении 34-летнего жителя Калининграда Николая Горелова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК РФ) за сатирический рассказ о событиях Второй мировой войны, передает Telegram-канал «Подъем».

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Горелов опубликовал произведение на своей странице во «ВКонтакте» весной 2018 года. В декабре прошлого года с ним связался следователь, а уже 4 января 2020-го он стал фигурантом уголовного дела. В настоящее время текст, который блогер охарактеризовал как «сатирическое фэнтези», удален.

«Там есть Гитлер и Сталин, говорящие из ада. Все они благодарят красноармейцев за что-то, — пересказал Горелов сюжет рассказа, отметив, что в нем не было ни намека на реабилитацию нацизма. — Гитлер говорит, что он абсолютная посредственность, но при этом советская пропаганда своим культом победы создала ему имидж великого злодея. Сталин — что красноармейцы, поскольку шли по его указу, укрепили его же режим».

Среди героев рассказа также встречаются простые жители СССР, Германии, Франции, Китая. Кроме того, в нем упоминаются немецкие девушки, которых изнасиловали советские военные, и японка, похищенная северо-корейскими спецслужбами.

«Мне показалось интересным взять разные стороны, которые так или иначе могли быть вовлечены в тематику Второй мировой, и постараться представить, как они могли бы думать», — подчеркнул Горелов.

По словам адвоката мужчины Марии Бонцлер, обвинение автора литературного произведения в реабилитации нацизма — первый такой случай в стране. По части 3 статье 354.1 УК РФ Горелову грозит наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей и исправительных работ на срок до одного года. При этом, как утверждает Бонцлер, по факту публикации была проведена экспертиза. Сам Горелов на запрос «Газеты.Ru» отказался прокомментировать ее результаты.

Как отметила в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель раздела «Неправомерный антиэкстремизм» в центре «Сова» Мария Кравченко, важно уточнить, что Горелову вменяют в вину не одобрение нацистских преступлений (первая часть статьи), а неуважительное отношение к сведениям о днях воинской славы и памятных датах России.

«Вызывает вопросы сама формулировка ч. 3 ст. 354.1 УК. Неясно, как можно осквернить какие-либо даты, что за действия под этим подразумеваются. Какие именно даты не подлежат осквернению? Списка таких дат не существует, а к тому же к одной и той же дате могут относиться самые разные события», — пояснила эксперт.

Кроме того, Кравченко подчеркнула, что ознакомилась с частью текстов Горелова и не обнаружила в них никаких признаков одобрения нацизма.

«Что касается художественных произведений, то никаким иммунитетом они у нас не обладают. И это большой вопрос, насколько полно наши правоохранительные органы готовы учитывать их характер, оценивая их на предмет нарушения статей, ограничивающих свободу слова. В качестве примера можно вспомнить многочисленные художественные произведения, включенные в Федеральный список экстремистских материалов, в том числе материалы сатирического свойства, где нужно учитывать не только буквальное содержание, но и переносное значение. Ко всему этому правоохранительные органы и суды относятся формально и весьма топорно».

По мнению эксперта, смысла в существовании статьи 354.1 нет, поскольку уже есть статья о возбуждении ненависти (ст. 282 УК РФ) и ее административный аналог (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

«Если высказывания о тех или иных исторических событиях не направлены на возбуждение ненависти, то они не должны становиться поводом для уголовного преследования.

Они могут быть этически предосудительными, но тогда это вопрос к обществу, к тому, как оно отнесется к высказыванию и его автору. Не все сферы публичной дискуссии нуждаются в законодательном регулировании. Более того, введение излишних норм приводит к чрезмерному и необоснованному вмешательству в право на свободу выражения мнения», — заметила Кравченко.

По словам Горелова, правоохранители и раньше интересовались его творчеством. Осенью 2019 года против него пытались возбудить уголовное дело из-за постов на тему религии. Сотрудники Центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ) вменили ему «оскорбление чувств верующих, реабилитацию нацизма и оскорбление праздника 23 февраля». Однако дело развалилось по причине истечения срока давности.