Встряхнет Канны: Спайк Ли возглавил жюри

Американский режиссер Спайк Ли возглавит жюри 73-го международного Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая в этом году, сообщили организаторы конкурса.

«Взгляд Спайка Ли сейчас важнее, чем когда-либо. Канны — родина и глобальная площадка для высказывания для тех, чьи умы пробудились и кто подвергает сомнению наши позиции и застывшие идеи. Пламенная личность Ли однозначно встряхнет вещи. Каким главой жюри он станет? Узнаем в Каннах!» — говорится в официальном заявлении президента киносмотра Пьера Лескюра и его директора Тьерри Фремо.

На позиции председателя жюри Каннского фестиваля 62-летний Ли сменит мексиканца Алехандро Гонсалеса Иньярриту, присудившего главный приз фестиваля 2019 года фильму корейского режиссер Пон Чжун Хо «Паразиты».

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«В моей жизни самыми важными моментами всегда были те, что являлись неожиданно. Когда мне позвонили и предложили возглавить жюри Каннского кинофестиваля 2020 года, я был шокирован, счастлив, удивлен и горд одновременно», — заявил сам Спайк Ли, комментируя решение организаторов.

Режиссер также признался, что считает Каннский фестиваль самым важным киносмотром в мире и рассказал о том, какое влияние тот имел на его карьеру.

«Вы легко могли бы сказать, что Канны изменили меня, и кем я стал в мировом кино. Я начал свой путь в 1986 году — мой дебютный полнометражный фильм «Ей это нужно позарез» выиграл приз для начинающих авторов на двухнедельнике режиссеров. Следующий раз пришелся на 1989 год — «Делай как надо» был отобран для основного конкурса», — написал он.

Ли подчеркнул, что только нехватка времени мешает ему рассказать о том, как это стало началом «киновзрыва длиной в 30 лет».

«Затем «Лихорадка джунглей» 1991 года тоже попала в основной конкурс, «Девушка №6» 1996 года — внеконкурсный показ, «Лето Сэма» 1999 года — двухнедельник режиссеров, «На десять минут старше» 2002 года — программа «Особый взгляд», а затем — участие в основном конкурсе и гран-при «Черного клановца», который стал пусковой площадкой для международного кинопроката и привел меня к «Оскару» за сценарий», — написал он.

Режиссер, неоднократно критиковавший киноиндустрию за дискриминацию, отметил, что более чем за 30 лет семь раз принимал участие в Каннском фестивале.

«В завершение хочу сказать, что я польщен, что стану первым темнокожим, который возглавит жюри Каннского фестиваля. Семья Ли искренне благодарит Каннский фестиваль, Пьера Лескюра и Тьерри Фремо, а также великий народ Франции, который поддерживал мою кинокарьеру на протяжении четырех десятилетий. Я всегда буду ценить это особое отношение», — подытожил он свое обращение.

Предложение возглавить жюри в Каннах Спайку Ли, известному своей громкой общественной позицией, говорит о попытке уменьшить волну претензий и скандалов, с которой организаторы многих престижных кинофестивалей столкнулись в последние годы.

Так, в 2018 году председательница жюри Кейт Бланшетт вывела с собой на демонстрацию против дискриминации 81 женщину — по количеству женщин-режиссеров, которые участвовали в Каннском фестивале за 71 год его существования.

На следующий возглавивший жюри Иньяритту заявил, что под его началом судейская команда фестиваля поставила себе цель не только оценить работы мэтров, но и прислушаться к новым голосам.

Результатом стало не только присуждение главной награды первому режиссеру из Южной Кореи, но также и вручение гран-при за фильм «Атлантика» первой темнокожей женщине, участвовавшей в конкурсе — Мати Диоп из Сенегала.