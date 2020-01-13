«Думать о них не хочу»: Чурикову и Панфилова обокрали в Испании

Народная артистка СССР Инна Чурикова подтвердила информацию СМИ, согласно которой ее обокрали в аэропорту Мадрида. По словам 76-летней актрисы, она даже думать не хочет о людях, совершивших ограбление.

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«Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу», — сказала Чурикова принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Сообщения о происшествии с участием артистки ранее распространил Telegram-канал Baza. Согласно источнику, из-за кражи в аэропорту столицы Испании Чурикова и ее муж — режиссер Глеб Панфилов — с трудом смогли вернуться на родину: ворам среди прочего достались их загранпаспорта. Отмечалось, что пропажу сумки актриса обнаружила сразу после прилета в Мадрид, куда она отправилась справлять Новый год вместе с семьей. Помимо двух заграничных паспортов, украден был также российский паспорт сына Чуриковой — Ивана. Вернуться домой чета, как утверждается, смогла только после обращения в посольство.

По информации СМИ, в общей сложности воры причинили Чуриковой ущерб в размере 0,25 млн рублей: мошенники разжились, в частности, кошельком с документами и банковскими картами, мобильным телефоном и дорогостоящими очками. По возвращении в Россию актриса обратилась в полицию.

В минувшем июле поклонников Чуриковой встревожило известие об экстренной госпитализации артистки в одну из столичных клиник. Как тогда сообщал Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, лауреатка Берлинского кинофестиваля не смогла удержать равновесие и упала со сцены во время спектакля.

Позднее в сети также появились слухи о том, что Чурикову перевели в реанимацию. Ее супруг тогда, комментируя состояние жены журналистам «Звезды», подчеркнул лишь, что оно улучшается, отказавшись отвечать на другие вопросы. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в свою очередь подтверждал, что Чурикова оказалась в больнице после того, как поскользнулась и упала во время представления.

«Дальше не знаю, что произошло. Говорят, она сломала два ребра, но это не подтверждено. Она не берет трубку, и муж ее не берет. Ничего страшного нет, мне сказали. Через две недели она будет в строю», — рассказывал он представителям прессы.

Спустя пару дней он же сообщал, что Чурикова чувствует себя хорошо и пребывает в отличном настроении. Переломов в инциденте она, как отмечалось, все-таки не получила, передает РИА «Новости». Наконец, рассказывала о случившемся и сама народная артистка.

»[Чувствую себя] ничего, — признавалась Чурикова в разговоре с kp.ru в конце июля. — У меня при падении ничего не сломалось, слава Богу. А ушибы вылечиваются. И настроение улучшается. Так что все нормально. <...> [Только ушибы], да. Я сама, когда упала, думала, что что-то опасное. Но мои косточки выдержали. Сейчас я в больнице лечусь. Врачи ко мне очень внимательны. <...> Я упала из-за того, что зрение стало подводить. Иногда перед глазами как пленочка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах».

Также она говорила, что в больнице ей не были созданы особые условия — чему она была только рада.

«Я была абсолютно на равных со всеми. Я не хочу быть избранной, чтобы передо мной на цыпочках ходили или кормили какой-то отдельной едой», — заверяла актриса.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей, а после окончания Второй мировой войны вместе с семьей переехала в Москву. Там она позднее окончила с «красным» дипломом Щепкинское училище, после чего устроилась на работу в Московский ТЮЗ. Актриса полноценно дебютировала в кино еще в студенческие годы, когда сыграла в фильме Александра Роу «Морозко». Немногим позднее Чурикова также снялась в фильме Глеба Панфилова «В огне брода нет». Постановщик разглядел в ней талантливую актрису и в последующие годы приглашал ее в другие свои картины — «Начало», «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать», «Без вины виноватые». В 1970 году режиссер и артистка поженились и с тех пор не расставались.