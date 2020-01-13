«Ты что, крейзи?» Козловского затравили в сети за бан фанатки

Пользователи интернета устроили флешмоб-атаку на Instagram актера Данилы Козловского после того, как он заблокировал подписчицу за безобидный комментарий. На днях поклонница артиста поделилась нюансами курьезной ситуации в своем Twitter. По словам девушки, она оставила под одной из публикаций Козловского комментарий: «О май гадбл, Данила, ты что, крейзи» — крылатую фразу из популярного в прошлом проекта «Даешь молодежь» телеканала СТС, который вновь вспомнили в сети в конце 2019 года. По всей видимости, актер не оценил юмор и счел комментарий оскорбительным, незамедлительно отправив девушку в бан.

После этого скорые на расправу пользователи соцсети ринулись на защиту несправедливо обиженной поклонницы и завалили старые и новые публикации Козловского комментариями с обидевшей его фразой.

Вместе с тем, среди множества однотипных высказываний можно различить и слова поддержки от преданных поклонников, которым происходящее не кажется смешным. Напротив, они считают это «несправедливой травлей».

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«Заняться больше нечем? Писать тупую фразу из тупого шоу — обхохочешься как весело», «Ну офигеть он обидел поклонницу, давайте ей денег еще соберите, по рублю с каждого идиота, который тут высказался, и даме будет на что еще больше губы сделать», «Данила, ответьте им уже, что «крейзи», «Данила, ты талантище, ждем новых работ с нетерпением», — выразили свою поддержку артисту его фанаты.

Нашлись и те, кому кажется, что вся история «выеденного яйца не стоит», и происходящее похоже на «отчаянную попытку хоть как-то повеселиться после выматывающих и отупляющих алкопраздников». Другие предположили, что сложившаяся ситуация на руку самому актеру: «о нем говорят, его ругают и жалеют — все по плану».

Судя по всему, история может иметь неожиданный поворот и волна «хейта» может развернуться в сторону оскорбленной актером девушки. Так, она с юмором отметила, что ее собственная мать была чрезвычайно возмущена «твитом какой-то бабы», из-за которого ее любимого актера травят в соцсетях.

«История не была бы до конца смешной, если бы моя маман не прочитала в одноклассниках, что Козловского затравили в соцсетях после твита какой-то бабы, и мама, как поклонница, максимально возмущаясь, негодовала от этого», — написала девушка у себя в Twitter, не уточняя, открыла ли она правду своей родительнице.

Сам Козловский предпочитает игнорировать происходящее — судя по количеству комментариев с мемом в его аккаунте, больше он никого не банит.

У одного из самых популярных актеров в стране есть более важные дела — в скором времени он станет отцом. Его 32-летняя возлюбленная Ольга Зуева уже совсем скоро должна родить первенца. Звездная пара долгое время держала в тайне грядущее событие, более того, не все родственники звезд были осведомлены. Так, брат актера Егор узнал о том, что станет дядей младенца из беседы с журналистами.

«Оля и Данила счастливы. Они давно вместе, оба реализовались в профессии, многого добились. И осознанно пришли к решению, что хотят детей. Сейчас во всю готовятся, присматривают вещи для малыша», — сообщили «СтарХиту» знакомые пары.

Напомним, что Козловский и Зуева живут вместе уже четыре года. Их знакомство состоялось на одной из светских вечеринок, которую устраивали их общие друзья. Тогда модель и режиссер еще жила в Америке, но влюбившись в одного из самых желанных актеров России, оставила свою американскую жизнь, квартиру, работу и друзей, чтобы быть рядом с любимым.

Однако, согласно информации СМИ, рожать Зуева все-таки будет в США. Именно там будущая мать проводит последние месяцы ожидания в компании своего питомца — собаки Груши, которую они вместе с Козловским спасли в одном из путешествий. В это время актер продолжает трудиться на благо семьи — он принимает участие в нескольких кинематографических проектах, гастролирует с театром, выступает на публичных мероприятиях.