Секретный визит: Питта и Энистон заподозрили в романе

Во время новогодних праздников актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон совершили секретный визит в детский дом Casa Hogar Sion в Мексике. Согласно инсайдерам издания New Idea, знаменитости могут планировать усыновление ребенка из приюта, которому актриса оказывает материальную помощь. Отметим, что 50-летняя Энистон является бездетной, а у Питта в браке с Анджелиной Джоли родилось трое детей. Кроме того, пара взяла троих малышей под опеку.

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Через несколько дней после отпуска актеры пришли на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Там Питт получил награду за лучшую роль второго плана — в прошлом году он сыграл каскадера Клиффа Бута в драме «Однажды в… Голливуде». Во время произнесения традиционной речи актер поблагодарил всех причастных к созданию девятого фильма Квентина Тарантино за отличную работу. Но особого внимания в сети удостоилась шутка Питта о его личной жизни.

«Я хотел взять с собой на церемонию свою маму, но решил этого не делать, поскольку о каждой, с кем я стою рядом, начинают говорить, как о моей девушке», — посмеялся актер.

В этот момент оператор перевел камеру на лицо сидевшей в зале Энистон. Слушая выступление актера, она сначала тревожно поджимала губы, а затем рассмеялась. Скриншоты и видео с эмоциями Энистон разлетелись на мемы и вызвали бурную реакцию в сети.

My favorite part of Brad Pitt's #goldenglobes acceptance speech is watching Jennifer Aniston's face during it. pic.twitter.com/G5HHVKM2dy — Alyssa Bailey (@alyssabailey) January 6, 2020

Многие пользователи в комментариях к твиту с полным видео реакции актрисы выразили надежду на воссоединение пары. Также они прокомментировали эмоции коллеги Энистон по сериалу Apple «Утреннее шоу» — она смотрела на Питта с загадочным выражением лица, склонив голову набок.

«Уизерспун словно говорит: «Я знаю, что ты сделал с моей подругой, и мне все равно, что это было давно», — пошутил один из пользователей.

По информации источника издания People, в конце 2019 года Питт окончательно помирился с Энистон и пришел к ней домой на вечеринку. Актриса ежегодно приглашает друзей на рождественские посиделки, в традиционную программу которых входит украшение новогодней елки.

«Джен обожает проводить ежегодный вечер, посвященный рождественской елке. Она любит Рождество, к ней всегда приходит много друзей. А с Питтом они общались в этом году уже несколько раз и дружат», — утверждает инсайдер. Также мероприятие посетили Кейт Хадсон, Гвинет Пэлтроу, Джимми Киммел и другие.

В июне прошлого года таблоиды написали о воссоединении Питта и Энистон, которому поспособствовали их общий друг Джордж Клуни и его жена Амаль. По информации издания New Idea, они дружат со времен съемок фильма «Одиннадцать друзей Оушена», звездой которого был Питт, и нескольких эпизодов сериала «Друзья», где снималась Энистон. Согласно инсайдеру журнала Life & Style, «Джордж хочет, чтобы один из его лучших друзей, Брэд Питт, снова стал счастливым. И это означает только одно: Дженнифер Энистон».

Собеседник портала также сообщил, что Клуни пригласил бывших супругов на «парный курорт в Рим», и в итоге отпуск стал напоминать «одно очень длинное двойное свидание, наполненное слезами, смехом и любовью». Он добавил, что «никогда не видел Брэда счастливее, чем во время этих римских каникул», однако сам актер до сих пор опровергает возобновление отношений с бывшей женой.

По словам Питта, с Энистон его связывают исключительно дружеские отношения. В феврале прошлого года актера сфотографировали на вечеринке в честь 50-летия экс-супруги. «Там собрались самые важные люди в ее жизни. Брэд входит в их число», — сообщил источник.

Пара состояла в браке с 2000 по 2005 год. Еще до развода на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» у Питта начался роман с Джоли. Они долгое время не афишировали свои отношения, раскрыв правду лишь в 2006-м, когда Джоли подтвердила, что беременна от Питта. Артисты прожили вместе более десяти лет, а в сентябре 2016 года Джоли подала на развод. Официальной причиной расторжения брака знаменитостей считаются разногласия в воспитании детей и алкогольная зависимость Питта.