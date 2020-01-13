«Чужак»: мрачный мистический детектив по Стивену Кингу

В оклахомском лесу находят истерзанное тело 11-летнего мальчика. Полиция городка Флин-Сити под руководством детектива Ральфа Андерсона (Бен Мендельсон) достаточно быстро арестовывает подозреваемого — бейсбольного тренера Терри Мейтленда (Джейсон Бейтман). Однако вскоре у него появляется солидное алиби, которое противоречит железобетонным уликам: чисто математически мужчина должен был оказаться в двух разных местах одновременно. Сомневающийся Андерсон, cам пару лет назад потерявший сына, обращается за помощью к частной сыщице Холли Гибни (Синтия Эриво).

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Адаптацией увесистого (почти 600 страниц) романа Стивена Кинга «Чужак» занимался писатель и сценарист Ричард Прайс, давно и удачно сотрудничающий с HBO: он, например, приложил руку к культовой «Прослушке», обделенной вниманием зрителей «Двойке» и ремейку британского сериала «Уголовное правосудие» — «Однажды ночью». Книжка относится к вселенной «Мистера Мерседеса» — трилогии, в которой классик хоррора попробовал себя в жанре «круто сваренного» детектива (между собой их связывает сыщица Гибни). Цикл пару лет назад экранизировали с Бренданом Глисоном в главной роли, но знать это совершенно не обязательно: к «Чужаку» от HBO тот сериал не имеет никакого отношения. Телеверсию Прайса хвалят с меньшим энтузиазмом, чем оригинальную книгу, но в одном сходятся более-менее все: актерские работы Мендельсона и Эриво — как минимум запоминающиеся, и их имена, вероятно, прозвучат во время следующего наградного сезона.

close Кадр из сериала «Чужак» Кадр из сериала «Чужак» HBO

Название «Чужак» будет уместно смотреться по соседству с избитой фразой «понравится даже тем, кто не любит [имя автора]». Конечно, в отличие от лишенного мистики «Мистера Мерседеса», здесь присутствует сверхъестественное (в третьем эпизоде, например, звучит термин «доппельгангер»), да и любимые кинговские лейтмотивы — горе и осмысление смерти близких (и одержимость темными силами, конечно) — никто не отменял. Однако все это, во-первых, активно глушит обертка классической «эйчбиошной» криминальной драмы в лучших ее традициях (впору будет вспомнить и «Настоящего детектива»), а во-вторых, искупается довольно существенными отступлениями от текста (преданные фанаты могут даже возмутиться, но сам дедушка остался в восторге).

В такие сериалы хорошо нырять с головой, поэтому при желании просмотр можно отложить до марта — и тогда уже проглотить все десять серий в один присест. Те три эпизода, что дали посмотреть прессе, моментально засасывают угрюмой атмосферой и болезненной картинкой в болотистых тонах, а затем начинают вызывать страшный интерес: преимущественно «Чужак» разворачивается на слоуберновских скоростях, но в нужные моменты подкидывает отборную дичь, не позволяющую оторваться от экрана. Две вводные серии снял сам Джейсон Бейтман (обе уже вышли), две следующие — Эндрю Бернштейн, отметившийся примерно в трети всех важных американских теледрам нулевых и десятых. Однако пока что больше всего интригует шестой эпизод, поставленный Карин Кусамой, известной по культовому комедийному хоррору «Тело Дженнифер». Пока что рано утверждать наверняка, но все же послужной список Прайса внушает доверие: вероятно, «Чужак» станет одним из главных детективных событий сезона — и не исключено, что мы вспомним о нем при подведении годовых итогов.

В США сериал «Чужак» выходит на HBO, в России его можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».