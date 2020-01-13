Миллиарды «Холопа» и мощное «Вторжение»: что смотрят в России

Самая кассовая комедия в истории российского кинематографа — «Холоп» Клима Шипенко — продолжает лидировать в отечественном прокате. В ходе третьей недели в российских кинотеатрах лента о перевоспитании молодого мажора собрала 391 млн рублей и пополнила свою кассу до немыслимых 2,3 млрд рублей. Согласно прогнозам кинокритиков, окончательная сумма сборов комедия с Милошем Биковичем составит 3 млрд рублей — по этому показателю среди всех российских фильмов «Холоп» уступит только «Движению вверх».

Американский мультфильм «Камуфляж и шпионаж» студии Blue Sky стартовал в России со 191 млн рублей. В шпионской комедии Джоша и Бенни Сэфди повествуется история о молодом ученом Уолтере Беккете и матером шпионе Лэнсе Стерлинге, которые должны объединить свои силы ради спасения мира.

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение», стартовавший в российских кинотеатрах 1 января, за прошлый уикенд собрал 129,4 млн рублей. Общая касса сиквела «Притяжения» того же режиссера на сегодняшний день составляет около 860 млн рублей. Согласно сюжету ленты, героиня Ирины Старшенбаум обнаруживает у себя сверхспособности, после чего становится объектом повышенного интереса со стороны Министерства обороны и инопланетных форм жизни, которые вторглись на нашу планету. Первая часть фильма заработала в домашнем прокате более 1 млрд рублей.

Четвертой стала историческая лента Андрея Кравчука «Союз Спасения», премьера которой состоялась 26 декабря. В этот уикенд лента о восстании декабристов, произошедшем в 1825 году, заработала 67,7 млн рублей. В каст фильма вошли Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Иван Колесников и другие. Сейчас общие сборы фильма достигли 634 млн рублей при бюджете в размере 800 млн рублей — в эту сумму вошли безвозвратные 400 млн от Фонда кино.

Комедия о фантастической игре «Джуманджи: Новый уровень» завершила пятый уикенд в отечественных кинотеатрах, пополнив свою кассу на 30,7 млн рублей (всего в России он собрал около 1,1 млрд рублей). Возрождение франшизы произошло в 2017 году, когда Columbia Pictures сняла продолжение фильма 1995 года — «Джуманджи: Зов джунглей». Сиквелу удалось собрать $962 млн, в связи с чем создатели ленты решили попытаться повторить этот успех. К настоящему моменту общие сборы ленты составили около $671 млн при бюджете в размере $125 млн.

На шестом месте финишировал российский мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4», появившийся в прокате 26 декабря. В первые «рабочие» выходные этого года лента о попытках обитателей Тридевятого царства покорить шоу-бизнес собрала 28,5 млн

Запрещенный лицам младше 18 лет фильм Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл» открыл российскую кассу с 27,7 млн рублей. Картина основана на реальной истории, произошедшей во время Олимпиады 1996 года в Атланте. Охранник Ричард Джуэлл, которого в фильме сыграл Пол Уолтер, заметил рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей. Однако спустя несколько дней Джуэлл стал главным подозреваемым и подвергся жесткой травле со стороны СМИ и общества. В ленте также сыграли Сэм Роквелл, Кэти Бейтс, Джон Хэмм, Оливия Уайлд и Ян Гомес.

Восьмым стал отечественный мультфильм «Фиксики против кработов», с стартовавший 21 декабря — с 9 по 12 января он собрал 23 млн рублей.

На пятых выходных проката фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» заработал 22,5 млн рублей, благодаря чему перешел порог в 1 млрд. В центре сюжета второго спин-оффа известного сериала — расследование ограбления ювелирного салона в канун новогодних праздников.

После четвертых выходных проката российская касса фантастического боевика «Звездные войны: Скайуокер. Восход» пополнилась на 17,2 млн рублей и составила 657,5 млн рублей.