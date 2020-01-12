«Нерадостная история»: Пелагея о том, как переживает развод

Певица Пелагея прокомментировала развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным. В интервью телеканалу «МузТВ» она призналась, что не может назвать расставание с мужем радостным событием.

«Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном», — пояснила артистка.

Пелагея подчеркнула, что они с бывшим возлюбленным смогли договориться о деталях бракоразводного процесса и сохранили дружеские отношения. Исполнительница отметила, что все юридические вопросы будут решены без скандальных разбирательств, если в бракоразводный процесс не вмешаются «третьи лица».

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По словам Пелагеи, они с Телегиным получили в рамках союза самое ценное — дочь Таисию. Между собой они также договорились о том, что расторжение брака должно пройти «безболезненно».

В конце декабря 2019 года вокалистка объявила в Instagram о разводе с Телегиным. В комментарии к их совместному снимку Пелагея написала, что не жалеет о трех годах в браке, но заметила, что их история «закончилась». При этом она предпочла не раскрывать подробности их разрыва.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки», — пояснила бывшая наставница проекта «Голос».

Пелагея отметила, что они с Телегиным постараются сохранить «уважение друг к другу» и останутся хорошими родителями для их двухлетней дочери Таисии.

«Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать. Ну, и жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей!» — заключила она.

Говоря о причинах расставания, Телегин заявил, что две сильные личности не могут гармонично ужиться в одной семье. Спортсмен также развеял слухи о том, что они с Пелагеей разошлись из-за его измен. В подписи к публикации в Instagram он поблагодарил певицу за три года отношений.

«Все мы мечтаем встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь, — написал Телегин.

— Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!»

Незадолго до официального заявления издание Starhit сообщило, что на странице хоккеиста в Instagram пропали совместные снимки с Пелагеей. Кроме того, в сети появились фотографии, на которых 27-летний спортсмен запечатлен в компании с хозяйкой турфирмы Марией Гончар. За несколько дней до этого Телегин опубликовал снимок со своей женой, подписав одним словом: «Воссоединение». Позднее этот пост форвард ЦСКА удалил. По информации издания, Телегин и Пелагея уже несколько месяцев не живут вместе, а также не носят обручальные кольца.

Свадьбу пара сыграла летом 2016 года, а в январе 2017-го у них родилась дочь. В начале отношений СМИ писали, что Пелагея якобы увела Телегина из семьи с новорожденным ребенком.

Примечательно, что в 2018 году хоккеиста уже подозревали в измене после фотографии якобы его поцелуя с брюнеткой по имени Карина в баре. Позднее сама Пелагея пообщалась с журналистами. Она косвенно назвала ее девушкой легкого поведения.

«Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения, к сожалению, ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители. Никакого развода, вот мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Все круто, я горжусь своим мужем», — говорила артистка Super.