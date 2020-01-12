«Смысла в лечении больше нет»: Заворотнюк отпустили домой

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса. По данным издания, в настоящий момент «смысла в ее лечении больше нет».

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По другой версии, у близких знаменитости якобы закончились деньги — и они больше не могут оплачивать ее пребывание в лечебном заведении. Как отмечает «Говорит Москва», директор Заворотнюк Марина Потапова бросила трубку после вопроса о выписке. Источник также пишет о том, что состояние актрисы было стабилизировано.

Впервые о госпитализации артистки, у которой, согласно СМИ, был диагностирован рак мозга, сообщили 13 сентября 2019 года. Отмечалось, что в одной из московских клиник Заворотнюк ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Через неделю об улучшении состояния актрисы заявил ее друг Сергей Майоров в студии телеканала НТВ. Тогда же знакомый с ситуацией хирург-онколог предположил, что на положительную динамику выздоровления повлияло грамотное лечение и антибиотики.

Комментируя ситуацию Заворотнюк, доктор медицинских наук и ведущая телепередачи «Жить здорово» Елена Малышева назвала причину, по которой якобы диагностированная у актрисы опухоль мозга не подлежит удалению.

«Мы не знаем, где отек, а где глиома. И в этом сложность», — пояснила она в эфире, указывая на изображение магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга с опухолью.

Вместе с тем, по словам телеведущей, в случае заблаговременной диагностики глиомы пациент продолжает жить полной жизнью. В данной ситуации возможное развитие онкологии сдерживается проведением лучевой терапии.

Кроме того, на фоне молчания близких Заворотнюк возникло подозрение, что болезнь могла быть спровоцирована процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Предполагается, что в октябре 2018 года актриса родила третьего ребенка при помощи данного способа.

В то же время нейрохирург и профессор НИИ им. Н. Н. Бурденко Андрей Галанов в ходе программы «Жить здорово» опроверг версию о том, что процедура ЭКО способна стать причиной появления рака мозга. С точки зрения профессора, изменение гормонального фона в организме может ускорить развитие уже имеющихся раковых клеток, но не вызвать их появление.

В свою очередь пресс-секретарь Завортонюк призвал остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — приводит его слова ТАСС.

Долгое время родственники Заворотнюк никак не комментировали слухи о ее госпитализации, однако в октябре 2019 года ее болезнь получила подтверждение.

В Instagram был создан специальный аккаунт «Поддержка Заворотнюк», в котором близкие звезды пообещали, что будут публиковать на странице достоверную информацию о ходе лечения. При этом, по словам авторов, актриса никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и не находилась в состоянии «сопора», о чем активно писали в Telegram-каналах. «Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — говорится в тексте публикации.

Как писал Telegram-канал Mash, к лечению Заворотнюк не стали привлекать внешних консультантов. В то же время, по информации источника, в самом медицинском учреждении, где находилась знаменитость, было разрешено привлекать врачей из других клиник. Тогда свою помощь предложили несколько крупных больниц и научных центров, но руководство больницы посоветовалось с родственниками артистки и отказалось от сторонних специалистов.

Последняя запись на странице Заворотнюк была опубликована 31 декабря 2019 года. В ней поклонников актрисы поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку: «Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите».