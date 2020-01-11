По стопам Джокера: Хоакина Феникса арестовали

Полиция Вашингтона арестовала Хоакина Феникса на акции протеста против климатических изменений, передает The Hollywood Reporter. В ходе демонстрации актер выступил с речью о негативном влиянии мясной и молочной промышленности на окружающую среду.

«Сторонники экологического движения редко вспоминают о том, что мясная и молочная индустрии являются третьей по значимости причиной изменения климата, — заявил Феникс.

— Иногда мы задаемся вопросом: «Что мы можем сделать, чтобы изменить ситуацию?» Есть кое-что, что вы можете сделать сегодня, прямо сейчас, завтра — просто задумайтесь о том, что вы потребляете».

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Феникс в то же время отметил, что существуют вещи, от которых он не может отказаться ради экологии: «Прошлой ночь я летал на самолете, но это не значит, что я не могу пересмотреть свои предпочтения в еде. Поэтому я призываю всех присоединиться ко мне».

Митинги под названием «Fire Drill Fridays», организатором которых является актриса и защитница природы Джейн Фонда, проходят на ступенях Капитолия каждую неделю. 10 января в акции против финансирования расширения отрасли по добыче ископаемого топлива приняли участие сотни человек. По данным правоохранителей, всего в этот день были задержаны 147 активистов. Согласно CNN, минувшая демонстрация была последней, после нее Фонда вернется обратно в Лос-Анджелес.

Кроме Феникса и самой Фонды на митинге были замечены и другие голливудские звезды: Мартин Шин, Мэгги Джилленхол и Сьюзан Сарандон. Отмечается, что Шин также выступил с эмоциональной речью, однако был немногословен, заявив, что «страна должна проснуться». Затем он тоже был задержан.

Хоакин Феникс широко известен в среде эко-защитников. Актер — участник движений IDA («В защиту животных») и PETA («Люди за этичное обращение с животными»). В декабре 2019 года он был назван «человеком года» по версии американской зоозащитной организации.

Кроме того, недавний триумфатор «Золотого Глобуса» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» («Джокер») во время своей речи затронул проблему климатического кризиса. Феникс поблагодарил Голливудскую ассоциацию иностранной прессы за признание связи между животноводством и изменением климата. Известно, что по инициативе актера на церемонии подавали исключительно веганские блюда.

Помимо этого, Феникс высказался по поводу лесных пожаров в Австралии, из-за которых, согласно СМИ, погибли более миллиарда млекопитающих, птиц и рептилий и были уничтожены более двух тысяч жилых домов. Он подчеркнул, что «мысли и молитвы, посланные в страну» стали прекрасным жестом, но этого недостаточно. «Мы обязаны сделать больше, — добавил артист, — Приятно голосовать, но иногда мы должны взять ответственность на самих себя и внести изменения и, возможно, даже пожертвовать чем-то в нашей собственной жизни».

Сам Феникс стал веганом в три года после семейной рыбалки. В интервью PETA в рамках кампании «Live Vegan» он рассказал, что был поражен неэтичным отношением к животным.

«Одна рыба начала отчаянно вырываться, когда ее поймали и с силой бросили на борт лодки. Правда меня ужаснула: мы чудовищно обращаемся с животными. Живое пульсирующее существо, которое пыталось выжить, погибло жестокой смертью от рук человека. Я отчетливо осознал это», — поделился актер.

В 2005 году Феникс принял участие в создании документального фильма о проблеме эксплуатации животных «Земляне». За него артист был награжден премией Humanitarian Award на кинофестивале в Сан-Диего.

Цель акций «Fire Drill Fridays» — привлечь внимание общественности к экологическим проблемам и последствиям изменения климата. По словам Джейн Фонды, на них ее вдохновила 17-летняя шведская активистка Грета Тунберг. В октябре прошлого года 82-летнюю актрису и ее единомышленников задержали на одном из таких митингов после требования полиции разойтись.