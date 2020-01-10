«Будем продолжать»: Лолита выиграла первый суд у мужа

Российская певица Лолита Милявская выиграла первый суд у своего пятого супруга Дмитрия Иванова. Об этом рассказал адвокат звезды Сергей Жорин в беседе с изданием «СтарХит».

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«Иванов в конце прошлого года подал жалобу в Басманный суд Москвы на наш иск, — приводит «СтарХит» слова юриста. — Но недавно ее рассмотрели и благополучно отклонили. Сейчас материалы дела снова отправлены в мировой суд. Будем продолжать доказывать фиктивность его союза с Лолитой».

О намерении расстаться Лолита сообщила своим подписчикам еще в начале июля прошлого года. Тогда еще создавалось впечатление, что супругам удастся разойтись полюбовно, однако позже выяснилось, что у спортсмена несколько лет были романтические отношения на стороне.

Ирония ситуации заключается в том, что Иванов вел интимные беседы с женщиной, используя ноутбук, подаренный Милявской, к которому у нее был свободный доступ. Кроме того, как рассказывала в одном из ток-шоу Лолита, Дмитрий пользовался ее деньгами для того, чтобы делать подарки любовнице, да и в целом его не смущала жизнь за счет супруги.

Певица также подчеркивала, что, несмотря на свою финансовую зависимость, Иванов был абьюзером и манипулятором по отношению к ней. Совокупность всех факторов вынудила звезду начать судебный процесс по признанию их брака фиктивным. Муж не был согласен с решением Милявской и выразил готовность продолжить выяснение отношений в суде.

Стоит отметить, что сам Иванов долгое время отмалчивался, но в ноябре минувшего года все же решился дать интервью, в котором поделился своим взглядом на ситуацию. На вопрос о том, что же стало главной причиной расставания, он ответил: «так бывает».

«Отношения порой имеют конец: когда не могут развиваться, то распадаются. В какой-то момент понимаешь, что чувств больше нет», — сказал он.

Журналистка издания «СтарХит» предположила, что первыми прошли его чувства, судя по переживаниям Лолиты, когда они только разъехались. В то время артистка не исключала, что все еще можно исправить.

«Ну, если верить тому, что она сейчас говорит, есть сомнения. Лола делает неоднозначные заявления через адвокатов, которые характеризуют меня определенным образом, — отметил спортсмен. — Хотя первая сообщила в Instagram о нашем разрыве. Давайте подождем суда, он все расставит на свои места и выяснит, где правда, а где ложь. Устраивать шоу я не хочу — неблагодарное занятие. За плечами девять лет, когда все было хорошо».

Иванов не стал отрицать, что «как и у всех», у них были некоторые проблемы.

«Наш современный ритм в мегаполисе накладывает отпечаток на быт. Своего рода неизбежность. Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали», — сказал он.

По мнению мужа Лолиты, они оба виноваты в том, что им не удалось сберечь чувства и сохранить брак.

«Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление... Все это повторялось из года в год, — продолжил Иванов. — Лола говорит, ее астролог предупреждала, что нам не суждено быть вместе, просто ей, несмотря ни на что, хотелось остаться со мной. Но мне не рассказывала о предсказании. Когда я спросил, почему, ведь ты же знала, ответила, что боялась потерять. Плюс ко всему, я хотел совместных детей, а Лола — нет».

На вопрос о том, как отреагировали на произошедшее родные с обеих сторон, спортсмен признался, что Лолита заблокировала его дочь Настю. Мать певицы также не пытается поддерживать с ним отношения.

«Мои родители и друзья, конечно, удивляются тому, что читают сейчас в интернете. Наверное, они согласились с моим решением, но в первую очередь его надо принять Лоле», — сказал он.

В ноябре минувшего года Лолита стала героиней программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой, где озвучила размер своего гонорара. По признанию исполнительницы, за каждое свое выступление она получает не менее €40 тыс.

«И дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет», — рассказала артистка.