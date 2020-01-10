«Будет репрезентация»: автор «Ведьмака» пообещала ЛГБТ-героев

Во втором сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix могут появиться персонажи относящиеся к сексуальным меньшинствам, заявила шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич во время сессии вопросов и ответов на портале Reddit. Кроме ЛГБТ-героев, зрителей ждут новые чудовища и представители других народов вселенной «Ведьмака».

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«Да, у нас будет репрезентация», — заявила Хиссрич.

Отметим, что подобные предположения поклонники фэнтезийной серии романов Анджея Сапковского высказывали и раньше, опираясь на книги и видеоигры. Так, согласно сюжету романа, одна из главных героинь — чародейка Цири состояла в интимных отношениях с воительницей Мистле. Сам польский писатель не ставил акцентов на гомосексуальных связях в романе, однако они случались.

Вместе с тем, несмотря на явную гетеросексуальность двух главных персонажей сериала — Ведьмака Геральта (Генри Кавилл) и барда Лютика (Джои Бэти), англоязычные пользователи Twitter дали волю фантазии, поставив под сомнение подлинность их дружбы.

«Разве вы не видите с какой любовью Лютик постоянно таращится на него. Ставлю десятку, что в следующем сезоне у них все получится», «Кавилл — новая гей икона», — писали пользователи соцсети.

Русскоязычные пользователи интернета отнеслись к возможным перспективам в общей массе негативно.

«Как они достали, насильно навязывают это, уже ни один фильм нормально не посмотришь. Одна пропаганда », «Спасибо, что предупредили! Лучше пойду книгу умную почитаю», «Вся эта грязь и нечисть, пытается любым способом проникнуть к нам в государство, где еще пока остались нормальные человеческие правила жизни, мораль и достоинство. В открытую у них не получается пока, проникнуть, вот и рекламируют где только можно», — делились мнением комментаторы.

В конце прошлого года шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич поделилась некоторыми деталями продолжения фэнтезийного сериала. Она отметила, что первый сезон стоит рассматривать как вводный, поскольку в нем было «очень много строительных блоков, и речь шла о создании мира и раскрытии персонажей».

«Во втором сезоне сюжет раскроется полностью, персонажи начнут встречаться друг с другом: иногда они будут ладить, иногда — нет. Все те вещи, о которых вы едва слышали в первой части, начнут подниматься на поверхность в продолжении, — приводит ее слова DigitalSpy. — Таким образом, повествование станет немного более интенсивным и, возможно, чуть более сфокусированным и увлеченным путешествиями».

Напомним, что премьерный сезон был показан на стриминговом сервисе 20 декабря 2019 года. Как следует из исследования компании Parrot Analytics, вскоре «Ведьмак» стал самым популярным сериалом в соцсетях США. На основании так называемой «шкалы спроса» (лайки, ожидания, отзывы и упоминания проекта на разных платформах — «Газета.Ru») был сформирован соответствующий рейтинг.

Уступив фентезийному сериалу 2 млн пунктов «выражения спроса» (115 против 117), на втором месте разместился флагманский проект стримингового сервиса Disney+ «Мандалорец» по вселенной культовой франшизы «Звездные войны».

Вместе с тем, «Ведьмак» почти на 50 млн пунктов обогнал лидера предыдущего месяца — сериал «Очень странные дела». Третий сезон научно-фантастического проекта от братьев Даффер вышел летом 2019 года. Еще совсем недавно сериал о кровавом противостоянии юных американцев и чудовищ Обратной стороны был лидером в списке самых популярных шоу Netflix. В его фанбазу вошли 64 млн подписчиков, что на тот момент было абсолютным рекордом для цифровой платформы.

Отметим также, что на фоне ажиотажа вокруг премьеры «Ведьмака» в сети появилось огромное количество мемов, связанных с сериалом, львиная доля которых включала в себя песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» (в оригинале — «Toss a Coin to Your Witcher»), исполненная Лютиком: композиция (как и сама шутка про чеканную монету) стала почти что вирусным хитом.

Некоторые пользователи соцсетей настаивали на том, что эта незатейливая песенка смело может претендовать на звание главной композиции года, оставив позади кантри-рэп-сингл «Old Town Road» Lil Nas X и Билли Рэй Сайруса, который недавно обновил рекорд по лидерству в чарте Billboard. Нашлись и те, кто не понял всеобщего возбуждения по этому поводу.