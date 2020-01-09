Выживший с «Титаника»: как Ди Каприо на яхте спас утопающего

Лауреат «Оскара» Леонардо Ди Каприо, находившийся на своей яхте вместе с 22-летней подругой Камилой Морроне в Карибском море, спас 24-летнего члена экипажа круизного корабля Club Med, который выпал за борт, пишет The Sun.

«Леонардо сыграл ослепительную роль в своем собственном голливудском фильме в реальной жизни. Он спас жизнь оказавшегося за бортом человека, который невозможным образом выжил, после 11 часов в воде. Яхта Леонардо была единственным судном, которое занималось поисками», — сказал источник.

Ди Каприо получил сигнал о тонущем человеке накануне Нового года, 30 декабря, когда был в море вместе со своей возлюбленной и группой друзей. Мужчина выпал за борт рядом с островом Сен-Мартен. Актер согласился отправиться на его поиски, когда находился в районе острова Сен-Бартелеми.

Реклама

Мужчину, которого зовут Виктор, обнаружили рядом с островом Саба, когда его вытащили на судно, он сказал: «Я должен был умереть». Спасенного накормили, дали ему воды и теплую одежду, перед тем как передать в руки береговой охраны.

«Член экипажа Club Med выпал за борт после того, как выпил лишнего. Капитан его корабля в панике отправил сигнал о чрезвычайном происшествии, и Леонардо со своей командой согласился поискать бедного парня», — отметил источник.

По его словам, яхта Ди Каприо оказалась единственным ответившим судном и единственным шансом мужчины на спасение, несмотря на то, что находилось в нескольких часах от места, где находился утопающий.

«Человек за бортом был в минутах от смерти, когда его обнаружили. Его носило течением, но все же он сумел уцепиться, когда Леонардо оказался рядом», — добавил источник.

Он также подчеркнул, что вскоре после спасения мужчины зашло солнце и начался мощный ливень. «Мужчина был обречен. Он подумал, что это сон, когда его спас один из самых известных людей», — выразил уверенность он.

В комментариях к новости пользователи предположили, что спасенный подумал, что он попал в рай.

«Спасен Ди Каприо на яхте с моделями после 11 часов. Парень наверное подумал, что умер», — написал один из них.

Внимание многих также привлек тот факт, что актер находился на лодке с 22-летней спутницей — несколько лет назад СМИ обратили внимание, что ни одна из девушек, с которой встречался артист, не была старше 25 лет.

«Наверное, он подумал, что тонет 21-летняя девушка», — сыронизировал другой комментатор.

Без острот о возрасте спутниц актера не обошлось и вручение премий «Золотой глобус», где одним из триумфаторов стал фильм режиссера Квентина Тарантино с его участием — «Однажды в… Голливуде». Картина одержала победу в номинациях «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучшая режиссура», а также принесла статуэтку Брэду Питту как лучшему актеру второго плана. Тем не менее, именно Ди Каприо стал объектом для насмешек ведущего церемонии Рики Джервейса.

«Однажды в… Голливуде» идет 3 часа. Леонардо Ди Каприо пришел на премьеру, а когда фильм завершился, его девушка оказалась для него слишком стара», — сказал комик.

Обсуждая спасение звездой утопающего в Карибском море, многие также вспомнили о его роли в фильме «Титаник» и о разошедшемся по сети стоп-кадре, на котором видно, что его герой мог выжить, поместившись на обломке двери вместе со своей возлюбленной.

В ноябре 2019 года певица Селин Дион, исполнившая главную песню к фильму, прокомментировала подобный шаг со стороны сценаристов, высказав предположение, что герой Ди Каприо не стал залезать на обломок, так как замерз, устал и не мог даже пошевелиться.

Спасение актером жизни другого человека также напомнило многим рассказ Эдварда Нортона о том, как ему довелось спасти жизнь самому Ди Каприо в 2010 году во время съемок на Галапагосских островах. По словам Нортона, во время подводного плавания Ди Каприо увлекся пятнистыми скатами, которых тот захотел сфотографировать. Заметив, что Ди Каприо начал совершать беспорядочные движения, Нортон предположил, что его коллега столкнулся с серьезными проблемами.

«Я предположил, что у него мог закончиться кислород, и почти так и вышло», — рассказал Нортон.