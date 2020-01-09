Самый гуманный суд: Бочкаревой хотят простить кокаин

В Преображенском районном суде Москвы сообщили о просьбе следствия прекратить уголовное дело в отношении актрисы Натальи Бочкаревой о незаконном приобретении наркотических веществ, передает агентство городских новостей «Москва».

«В суд поступило уголовное дело в отношении Н. Бочкаревой с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела», — сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

Она также отметила, что актрисе предлагается назначить наказание в виде судебного штрафа. Дата судебного заседания по рассмотрению данного постановления пока неизвестна.

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Новости о задержании исполнительницы роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» появились в сентябре 2019 года. В полиции сообщили, что у нее были найдены наркотики. Отмечалось, что актриса подтвердила, что имеет при себе запрещенные вещества, отвечая на соответствующий вопрос полицейских. В ходе обыска дома у Бочкаревой не было найдено ничего противозаконного, после чего ее отпустили под подписку о невыезде. Концертный директор опровергла все сообщения о задержании и назвала их провокацией.

«Разговаривали с Натальей сегодня несколько раз уже. Она говорит, что все хорошо, она дома с детьми. Это все ложь, это провокация», — заявила она.

Позднее Бочкарева подтвердила слова своего концертного директора, говоря с телеканалом «360».

«Я сейчас нахожусь дома с детьми в субботний день. Это вранье, лукавство. Это кто-то пытается раздуть скандал и, наверное, сделать хайп. Я пока не понимаю, кому это нужно, но хочу узнать, разобраться. Эти люди должны нести ответственность за такие слова», — сказала она.

Тем не менее, звезда отказалась пройти медицинскую проверку, из-за чего суд назначил ей административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на год и восемь месяцев.

Друг актрисы Андрей Ковалев рассказал «Москве 24», что из-за переживаний, связанных с произошедшим, Бочкареву частично парализовало.

«Она лежит в постели, не встает. У нее высокая температура, проблемы с левой частью лица. Все очень не здорово, она почти не говорит. Врачи там, все по плану, все делается и любящий муж, который занимается ее здоровьем. Я сам хотел в гости приехать, но боюсь, так как сам болею», — сказал он.

Также сообщалось, что Бочкаревой отказали в аренде помещения в здании Института мировых цивилизаций, где она открыла школу для одаренных детей. Об этом рассказала «Московскому комсомольцу» на условиях анонимности одна из сотрудниц института.

«Не по своей воле она закрыла школу. После того, как появилось видео с участием Бочкаревой, ее попросили забрать вещи и закрыть школу. В нашем помещении ее школы больше нет. Вроде они переехали в другое место, в район Павелецкой. Но точно не знаю. Институт не стал дожидаться, чем все закончится, а сразу отказал ей в аренде», — рассказала она.

Женщина отметила, что решение было принято настолько быстро, что руководство института не успело даже предупредить всех учеников об отмене занятий.

«Ей сказали, что с ней прерывают контракт. Вот и все разговоры. Ее команда в один день собрала вещи и освободила помещение», — сказала она.

Комментируя ситуацию с Бочкаревой, концертный директор Сергей Лавров выразил удивление, однако признал, что в шоу-бизнесе многие артисты употребляли запрещенные вещества.

«Когда я это увидел, конечно, скажем так, сам «офонарел». Что я могу сказать — в тихом омуте черти водятся, наверное. Бочкарева, кстати, в мой период сотрудничества никогда не была замечена с наркотиками и алкоголем. Она вообще не пила, максимум — бокал красного вина. У нас многие артисты в шоу-бизнесе, к сожалению, принимали или принимают, балуются всеми этими делами», — подчеркнул он.

В частности, он упомянул о работе с группой «Тату», чья вокалистка Юлия Волкова, по его словам, «без этой гадости вечер не проводила».

«Был у нее директор на тот момент, который меня заставлял, просил что-то подыскать, найти. И я был вынужден был искать», — рассказывал он в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.