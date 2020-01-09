«Опорочили»: стриптизерша подала в суд на Дженнифер Лопес

Прототип героини Дженнифер Лопес из фильма «Стриптизерши» («Hustlers») Саманта Барбаш подала в суд на создателей картины — исковые претензии она высказала в отношении студий STX Entertainment, Gloria Sanchez Productions, а также Nuyorican Productions, основанной самой Джей Ло. Согласно The Hollywood Reporter, женщина обвиняет авторов ленты, что в своей работе они использовали ее образ без разрешения, а также опорочили ее личное достоинство.

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По словам Барбаш, в «Стриптизершах» присутствуют достаточно точные фактические детали, чтобы проводить параллели между ней и Рамоной (роль которой исполнила Лопес), однако в вымышленных эпизодах фильмах ее изображают «отвратительно безответственно». В частности, она возмутилась сценами, в которых героиня принимает и производит запрещенные вещества в доме, где живет со своим ребенком. Сам образ Рамоны в ленте она назвала «клеветническим» и способным оскорбить любого человека, выразив мнение, что выход комедийной драмы может повлиять на репутацию ее салона красоты.

В своем обращении к суду она потребовала взыскать с создателей фильма не менее $40 млн в качестве возмещения ущерба, а также наложить запрет на распространение фильма и обязать ответчиков предоставить ей все копии «Стриптизерш».

Комментируя иск Барбаш, представители студии STX признались, что еще не успели ознакомиться с жалобой, однако в любом случае продолжат отстаивать право рассказывать основанные на реальных событиях истории.

«Стриптизерши» вышли в американский прокат 12 сентября 2019 года, и к настоящему моменту картина собрала по миру в общей сложности $157 млн — при бюджете в 20 млн. Главные роли в ленте — помимо Джей Ло («Селена», «Поворот», «Незаконченная жизнь», «Давайте потанцуем») — исполнили номинантка на «Золотой глобус» за «Безумно богатых азиатов» Констанс Ву, Джулия Стайлз, известная в том числе по «Декстеру» и мелодраме «10 причин моей ненависти», рэперша Карди Би, певица Лиззо, а также звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт. За режиссуру и сценарий проекта отвечала Лорин Скафария.

Фильм был высоко оценен критиками и даже получил номинацию на «Золотой глобус — 2020»: на приз в номинации «Лучшая актриса второго плана» претендовала Лопес, однако в итоге он достался Лоре Дерн из «Брачной истории».

Не исключено, что знаменитая артистка также попадет в число номинантов грядущего «Оскара» — результаты голосования объявят уже в понедельник, 13 января.

В основу сюжета «Стриптизерш» легла статья New York Magazine, вышедшая в 2015 году, — источником для нее послужила именно Барбаш. Преступные деяния Саманты, которую называли главарем мошеннической банды, и ее коллег-танцовщиц стали достоянием общественности за год до этого. Как тогда писали в прессе, девушки, работавшие в заведениях для взрослых, на протяжении несколько лет подсыпали в напитки клиентов транквилизаторы, после чего обманом списывали с их счетов крупные денежные суммы. Тем мужчинам, кто позднее догадывался о злодеяниях танцовщиц, девушки угрожали публикацией в сети откровенных снимков, сделанных в гостиничных номерах, куда они отвозили клиентов.

В 2017 году Барбаш в суде признала себя виновной в преступном сговоре и крупных хищениях, получив пять лет условно.

Минувшей осенью стало известно, что Лопес выступит в перерыве главного спортивного события США — Супербоула-2020, который состоится 2 февраля. Комментируя назначение на финальную игру сезона в Национальной футбольной лиге (NFL), 50-летняя певица, которой ранее не доводилось быть хедлайнером ивента, призналась, что давно об этом мечтала.

«Я мечтала поучаствовать в Супербоуле с того момента, как увидела полет к небесам Дайаны Росс, [случившийся в перерыве финального матча в 1996-м]», — заявила она.

Известно, что вместе с Джей Ло выступит Шакира, у которой в день мероприятия будет день рождения.