После оливье: что россияне смотрели в новогодние праздники

Лидером отечественного проката от 2-8 января с огромным преимуществом стала комедия Клима Шипенко «Холоп», роли в которой исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова и другие.

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В ходе новогодних праздников лента собрала на домашнем рынке 1,385 млрд рублей. В общей сложности на счету фильма, стартовавшего в кинотеатрах 26 декабря, к настоящему моменту значится сумма в 1,918 млрд рублей, благодаря чему он оказался в топ-11 самых кассовых проектов в истории отечественного проката (а также является самой прибыльной российской комедией и третьим по сборам нашим фильмом вообще — выше только «Т-34» и «Движение вверх»).

Учитывая мощнейшие темпы картины, которая рассказывает о существовании современного мажора в реалиях России XIX века (где он становится холопом), в будущем она по всей видимости войдет в список пяти наиболее успешных фильмов отечественного проката (а, возможно, даже в тройку — для этого комедии нужно заработать еще около 700 млн рублей).

На второй строчке финишировала пока что главная премьера 2020 года — фантастическое «Вторжение» Федора Бондарчука, о котором говорят как об одном из самых сильных в плане спецэффектов фильмов национального кинопроизводства. В ходе новогодних праздников лента, в которой сыграли Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков, заработала 638 млн рублей. Первая часть франшизы («Притяжение»), вышедшая в 2017 году, собрала в сумме 1,034 млрд рублей. Скорее всего, сиквел, имеющий на счету уже 725 млн рублей, по итогам сумеет повторить результат своего предшественника — и даже его превысит.

Третьим стал исторический фильм «Союз Спасения», премьера которого состоялась в последний четверг минувшего года. Картина Андрея Кравчука, продюсером которой выступил Константин Эрнст, рассказывает (надо сказать, достаточно сомнительно) о восстании декабристов, важном для истории России событии, произошедшем еще в далеком 1825 году, но достаточно легко переносимом на современную отечественную действительность. Фильм, который может похвастаться ярким кастом (Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Иван Колесников), выручил за 2-8 января 375 млн рублей и к настоящему моменту имеет в собственной кассе 562 млн. При этом бюджет «Союза Спасения» составил 800 млн рублей (включая 400 безвозвратных миллионов от Фонда кино).

Четвертое место досталось мультику «Иван Царевич и Серый Волк 4», появившемуся в прокате 26 декабря: новогодние праздники принесли анимационной картине 300 млн рублей.

Замкнул топ-5 «Джуманджи: Новый уровень», приключенческий боевик и один из ветеранов первой десятки, который недавно стал очередным фильмом, собравшим в России не менее 1 млрд рублей (в том числе и благодаря 207 млн за минувшие праздничные выходные).

Шестое место занял мультфильм «Фиксики против кработов», стартовавший 21 декабря, — 196 млн рублей.

Позиции с седьмую по девятую между собой поделили комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (в прокате с 12 декабря),

анимация от Disney «Холодной сердце 2» (с 28 ноября), номинант на «Золотой глобус — 2020» и...

«Звездные войны: Скайуокер. Восход», вышедшие еще 19 декабря, заработали за 2-8 января соответственно 117 млн руб. Говоря про «Скайуокера» (639 млн рублей в сумме), упавшего на дно первой десятки так скоро, остается лишь констатировать, что интерес к знаменитой космической франшизе в России с каждым годом становится все меньше и меньше.

Наконец, последним представителем топ-10 стал киномюзикл «Кошки», премьера которого в России состоялась 2 января: фильм, показывающий ужасающие в плане сборов результаты фактически на каждом рынке, выручил в премьерно-праздничный уикенд всего 36 млн рублей.