«Уже написали заявление»: сына Жванецкого избили в Москве

Сын писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий был избит в Москве, утверждает Mash. Согласно источнику, инцидент произошел в ночь на 8 января возле одного из столичных ресторанов.

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Отмечается, что 24-летний родственник народного артиста России заступился за девушку, потребовав от ее обидчиков извинений. В результате конфликт перерос в драку, по итогам которого Дмитрия и его друга с множественными травмами отправили в больницу. По информации СМИ, в потасовке Жванецкому-младшему покалечили ногу, тогда как его приятелю были диагностированы гематомы головы и перелом носа.

Вскоре после появления в прессе данных сообщений прокомментировал случившееся и сам Дмитрий. Согласно словам сына сатирика, они с другом уже написали заявление в правоохранительные органы.

«Все хорошо. Нас с другом попытались ограбить. Сначала мы вступились за девушку, потом на нас напали. Уже обратились [в органы], уже написали заявление», — сказал он РЕН ТВ.

При этом официальный представитель Жванецкого-старшего Олег Сташкевич назвал произошедшее «какой-то ерундой».

«Если бы что-то было серьезное, я бы уже знал. Но раз я не в курсе, значит — там определенно ничего серьезного нет. Это какая-то ерунда», — цитирует его «Телепрограмма».

Дмитрий, рожденный костюмером Натальей Суровой от народного артиста в 1995 году, — один из трех детей 85-летнего Жванецкого, у сатирика также есть дочь Елизавета и сын Максим.

В минувшем апреле в СМИ появилась информация о том, что Жванецкий-старший был вынужден отменить концерты, приуроченные к его юбилею, из-за проблем со здоровьем. Как тогда пояснили организаторы выступления сатирика в Светлогорске, подобное решение было принято по причине перелома руки у артиста.

Позднее подтвердил травму и представитель Жванецкого Сташкевич. «7 апреля Михаил Михайлович в своей передаче «Дежурный по стране» уже продемонстрировал левую руку в гипсе. Но после этого он получил еще одну травму этой же руки — произошло смещение, следовательно, необходимо дополнительное лечение», — передает его слова «Вечерняя Москва».

Согласно Сташкевичу, Жванецкому была прописана физиотерапия на постоянной основе, из-за чего он оказался ограничен в своих передвижениях пределами Москвы. Также он подчеркнул, что выступления сатирика были перенесены как минимум на месяц. По словам представителя артиста, ему на тот момент было опасно и затруднительно передвигаться, передает «Пятый канал».

А уже в мае Жванецкий пропустил церемонию вручения государственных наград в Кремле, сославшись на плохое самочувствие из-за погоды. На торжественном мероприятии он должен был получить орден «За заслуги перед отечеством» III степени.

Незадолго до этого о присуждении Жванецкому данного ордена стало известно из распоряжения президента России Владимира Путина, опубликованного на сайте правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Жванецкого Михаила Маньевича», — отмечалось в тексте документа.

Позднее это известие вызвало недовольство среди украинских радикалов. Так, бывший лидер одесского подразделения запрещенной в России группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко пригрозил срывом запланированных концертов сатирика в Киеве и Одессе, если тот не откажется от ордена публично. Сам Жванецкий тогда признавался ФАН, что о подобных угрозах не слышал, а также не сталкивался с такими ситуациями во время выступлений на Украине в 2018 году.

«Первый раз слышу. Теперь не знаю, но буду думать», — говорил сатирик.

Мэр Одессы Геннадий Туруханов, в свою очередь, раскритиковал авторов ультиматума, подчеркнув, что имя Жванецкого «вмонтировано» в историю города, где к нему будут относиться уважительно и не забудут.

«Но вот такие полуграмотные недоросли посчитали, что они будут решать в миллионом городе, какие концерты надо проводить, а какие — нет», — заявил Труханов.

Поддержал Жванецкого и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, назвавший выпады в адрес сатирика «вонью».

«Поразительная примета времени — вонь, поднятая вокруг Жванецкого и [Алексея] Серебрякова, настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера», — написал Макаревич в своем фейсбуке.